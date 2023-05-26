ГУР: Оккупанты готовят сегодня-завтра «ядерные» провокации» на Запорожской АЭС
Оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности, сообщили в ГУР.
«В ближайшие часы рашисты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции. Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина», — сообщили в ГУР о планах россиян.
Чтобы максимально скрыть свои действия, россияне сорвали запланированную на сегодня ротацию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ.
Цель этой акции — спровоцировать международное сообщество провести детальное расследование, в ходе которого остановят все боевые действия. Так россияне надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 22:23;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты готовят масштабные провокации по созданию очага радиационной опасности, сообщили в ГУР.".