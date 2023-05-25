В ГУР посоветовали каждый день не спрашивать, что будет с контрнаступлением
Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях. До недавнего времени была популярна песня «Скоро уже будет Пасха», а сейчас актуальна «Скоро уже будет наступление». Будет. Все будет хорошо.
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:46;
Корреспондент Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях.…".