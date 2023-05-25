В ГУР посоветовали каждый день не спрашивать, что будет с контрнаступлением

Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях. До недавнего времени была популярна песня «Скоро уже будет Пасха», а сейчас актуальна «Скоро уже будет наступление». Будет. Все будет хорошо.