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В ГУР посоветовали каждый день не спрашивать, что будет с контрнаступлением

Общество 11:46   25.05.2023
Андрей Юсов
спикер Главного управления разведки Минобороны Украины
В ГУР посоветовали каждый день не спрашивать, что будет с контрнаступлением Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях. До недавнего времени была популярна песня «Скоро уже будет Пасха», а сейчас актуальна «Скоро уже будет наступление». Будет. Все будет хорошо.

Автор: Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Минобороны Украины

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  • Категории: Общество, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 мая 2023 в 11:46;

    • Корреспондент Андрей Юсов, спикер Главного управления разведки Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы точно не должны каждый день спрашивать: что нового с контрнаступлением. Освобождение будет. И в Крыму, и на других территориях.…".