У ГУР порадили щодня не питати, що буде з контрнаступом
Ми точно не повинні щодня питати: що нового з контрнаступом. Звільнення буде. І в Криму, і на інших територіях. Донедавна була популярна пісня “Скоро вже буде Пасха”, а зараз актуальна “Скоро вже буде наступ”. Буде. Все буде добре.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 11:46;
Кореспондент Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки Міноборони України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми точно не повинні щодня питати: що нового з контрнаступом. Звільнення буде. І в Криму, і на інших територіях. Донедавна…".