У ГУР порадили щодня не питати, що буде з контрнаступом

Ми точно не повинні щодня питати: що нового з контрнаступом. Звільнення буде. І в Криму, і на інших територіях. Донедавна була популярна пісня “Скоро вже буде Пасха”, а зараз актуальна “Скоро вже буде наступ”. Буде. Все буде добре.