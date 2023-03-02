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Терехов: Восстановительные работы в Пятихатках могут длиться больше года

Общество 20:58   02.03.2023
Оксана Якушко
Терехов: Восстановительные работы в Пятихатках могут длиться больше года

Пятихатки начнут активно отстраивать этим летом, заявил сегодня, 2 марта, во время осмотра жилых домов по ул. Академика Вальтера и ул. Курчатова мэр Харькова Игорь Терехов.

В результате вражеских обстрелов в Пятихатках повреждены более 50 и разрушены более 10 десяти домов, сообщил Терехов. Часть из них отстроили, на некоторых работы продолжаются, а остальных ждет экспертная оценка, чтобы определить масштаб работ.

«Сейчас работаем за счет бюджета города и субвенции по линии Офиса Президента. Что касается окон и конструктивов – это городской бюджет», — отметил Игорь Терехов.

Не все дома в Пятихатках смогли подключить к отоплению, но в этом году специалисты КП «ХТС» планируют решить проблему.

В Пятихатках есть пострадавшая школа, которую, по словам Терехова, как и другие учебные заведения, будут восстанавливать по программе Офиса Президента.

Игорь Терехов отметил, что восстановительные работы в поселке могут продолжаться больше года. Сейчас там проживает около 2 тысяч жителей, ведь многие вынужденно покинули дома из-за полномасштабного вторжения.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 20:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятихатки начнут активно отстраивать этим летом, заявил сегодня, 2 марта, во время осмотра жилых домов по ул. Академика Вальтера и ул. Курчатова мэр Харькова Игорь Терехов.".