31 воронка: владелец гольф-клуба в Пятихатках показал последствия ударов РФ

По территории гольф-клуба на проспекте Академика Курчатова в Харькове с начала полномасштабного вторжения РФ было по меньшей мере 31 попадание — столько воронок от ракет и снарядов насчитали работники.

Об этом пишет в Facebook владелец гольф-клуба, бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов.

Он рассказал, что гольф-клуб занимает территорию в 70 гектаров, на 17 тысячах квадратных метров стоят здания и сооружения.

«За три месяца мы восстановили более 50 километров разрушенных систем полива и ирригации.

Заменили около 300 м2 разбитого стекла. Заменили и отремонтировали десятки дверей и стеклопакетов. Собрано 9 ведер осколков. Да, повезло, что не было ни одного прямого попадания в здания», — рассказал Сапронов.



Фото: Юрий Сапронов