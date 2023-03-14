Live
  • Вторник 14.03.2023
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.1
    • 🔴

31 воронка: владелец гольф-клуба в Пятихатках показал последствия ударов РФ

Общество 21:26   14.03.2023
Елена Нагорная
31 воронка: владелец гольф-клуба в Пятихатках показал последствия ударов РФ Фото: Юрий Сапронов

По территории гольф-клуба на проспекте Академика Курчатова в Харькове с начала полномасштабного вторжения РФ было по меньшей мере 31 попадание — столько воронок от ракет и снарядов насчитали работники.

Об этом пишет в Facebook владелец гольф-клуба, бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов.

Он рассказал, что гольф-клуб занимает территорию в 70 гектаров, на 17 тысячах квадратных метров стоят здания и сооружения.

«За три месяца мы восстановили более 50 километров разрушенных систем полива и ирригации.
Заменили около 300 м2 разбитого стекла. Заменили и отремонтировали десятки дверей и стеклопакетов. Собрано 9 ведер осколков. Да, повезло, что не было ни одного прямого попадания в здания», — рассказал Сапронов.


Фото: Юрий Сапронов

Читайте также: Терехов: Восстановительные работы в Пятихатках могут длиться больше года

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:26
31 воронка: владелец гольф-клуба в Пятихатках показал последствия ударов РФ
20:44
Удар из артиллерии по гражданскому авто на Купянщине: полиция показала фото
20:05
Аэроразведка взорвала склад армии РФ в районе Двуречной на Харьковщине (видео)
19:42
Кот Бойкот, едва не ослепший в окопах, в Харькове обрел новый дом (видео)
19:07
В ВС ВСУ назвали причины сегодняшних масштабных воздушных тревог

  • Категории: Общество, Харьков; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «31 воронка: владелец гольф-клуба в Пятихатках показал последствия ударов РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 21:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По территории гольф-клуба на проспекте Академика Курчатова в Харькове с начала полномасштабного вторжения РФ было по меньшей мере 31 попадание — столько воронок от ракет и снарядов насчитали работники.".