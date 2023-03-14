31 воронка: владелец гольф-клуба в Пятихатках показал последствия ударов РФ
Фото: Юрий Сапронов
По территории гольф-клуба на проспекте Академика Курчатова в Харькове с начала полномасштабного вторжения РФ было по меньшей мере 31 попадание — столько воронок от ракет и снарядов насчитали работники.
Об этом пишет в Facebook владелец гольф-клуба, бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов.
Он рассказал, что гольф-клуб занимает территорию в 70 гектаров, на 17 тысячах квадратных метров стоят здания и сооружения.
«За три месяца мы восстановили более 50 километров разрушенных систем полива и ирригации.
Заменили около 300 м2 разбитого стекла. Заменили и отремонтировали десятки дверей и стеклопакетов. Собрано 9 ведер осколков. Да, повезло, что не было ни одного прямого попадания в здания», — рассказал Сапронов.
Фото: Юрий Сапронов
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- • Дата публикации материала: 14 марта 2023 в 21:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По территории гольф-клуба на проспекте Академика Курчатова в Харькове с начала полномасштабного вторжения РФ было по меньшей мере 31 попадание — столько воронок от ракет и снарядов насчитали работники.".