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Харківський бізнесмен Сапронов розповів про побиття зятя та відповів на хейт

Події 07:40   03.11.2023
Оксана Горун
Харківський бізнесмен Сапронов розповів про побиття зятя та відповів на хейт

Після затримання двох підозрюваних у побитті Олексія Шумілкіна – сина ексмера Харкова – тесть чоловіка Юрій Сапронов поділився інформацією про його стан, а також відреагував на негативні коментарі в соцмережах.

“13 жовтня двоє закінчених відморозків рано вранці жорстоко побили, підстерігши на ранковій пробіжці, мого зятя, чоловіка моєї дочки Олексія Шумілкіна. Дев’ять діб він був непритомний з тяжкою черепно-мозковою травмою”, – написав Сапронов у фейсбуці.

Нападників шукали 17 діб. Двох чоловіків затримали 31 жовтня, але повідомила про це поліція лише вчора, 2 листопада.

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Харківський бізнесмен висловив сподівання, що “обидва отримають максимальний термін” – йдеться про довічне ув’язнення. Сапронов також окремо відреагував на все, що читав у телеграм-каналах Харкова на адресу свого зятя.

“Для коментаторів харківських телеграм-каналів (“мажор”, “значить, за діло”, “чому не служить”, “мабуть, мало”, “треба додати”, “могли б і замочити, “не шкода” (це цитати). Ідіть на х…. Дружненько на х… за ТАКІ коментарі. Хто знає Олексія, той знає, які дві компанії та два бізнеси його, особисті. Інші його батька Не служить? Троє неповнолітніх дітей: 4, 8 та 12 років”, – прокоментував Сапронов.

Він також запевнив, що замовника нападу знайдуть. “Коло дуже звузилося. Доведемо”, — упевнений бізнесмен.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 07:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після затримання двох підозрюваних у побитті Олексія Шумілкіна – сина ексмера Харкова – тесть чоловіка Юрій Сапронов поділився інформацією про його стан, а також відреагував на негативні коментарі в соцмережах".