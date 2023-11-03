Харьковский бизнесмен Сапронов рассказал об избиении зятя и ответил на хейт

После задержания двух подозреваемых в избиении Алексея Шумилкина — сына экс-мэра Харькова — тесть мужчины Юрий Сапронов поделился информацией о его состоянии, а также отреагировал на негативные комментарии в соцсетях.

«13 октября двое конченых отморозков рано утром жестоко избили, подкараулив на утренней пробежке, моего зятя, мужа моей дочери Алексея Шумилкина. Девять суток он был без сознания с тяжелой черепно-мозговой травмой», — написал Сапронов в facebook.

Нападавших искали 17 суток. Двух мужчин задержали 31 октября, но сообщила об этом полиция только вчера, 2 ноября.

Харьковский бизнесмен выразил надежду, что «оба получат максимальный срок» — речь идет о пожизненном заключении. Сапронов также отдельно отреагировал на все, что читал в telegram-каналах Харькова в адрес своего зятя.

«Для комментаторов харьковских telegram-каналов («мажор», «значит, за дело», «почему не служит», «видимо мало», «надо добавить», «могли б и замочить, «не жалко» (это цитаты). Идите на х…. Дружненько на х… за ТАКИЕ комментарии. Кто знает Алексея, тот знает, какие две компании и два бизнеса его, личные. Остальные его отца. Не служит? Да. Трое несовершеннолетних детей: 4, 8 и 12 лет», — прокомментировал Сапронов.

Он также заверил, что заказчика нападения найдут. «Круг очень сузился. Докажем», — уверен бизнесмен.