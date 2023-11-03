Live
  • Пт 03.11.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Харьковский бизнесмен Сапронов рассказал об избиении зятя и ответил на хейт

Происшествия 07:40   03.11.2023
Оксана Горун
Харьковский бизнесмен Сапронов рассказал об избиении зятя и ответил на хейт Алексей Шумилкин и Юрий Сапронов (на маленьком фото). Фото: соцсети

После задержания двух подозреваемых в избиении Алексея Шумилкина — сына экс-мэра Харькова — тесть мужчины Юрий Сапронов поделился информацией о его состоянии, а также отреагировал на негативные комментарии в соцсетях.

«13 октября двое конченых отморозков рано утром жестоко избили, подкараулив на утренней пробежке, моего зятя, мужа моей дочери Алексея Шумилкина. Девять суток он был без сознания с тяжелой черепно-мозговой травмой», — написал Сапронов в facebook.

Нападавших искали 17 суток. Двух мужчин задержали 31 октября, но сообщила об этом полиция только вчера, 2 ноября.

Читайте также: В Харькове задержали мужчин, избивших сына экс-мера и зятя Сапронова (видео)

Харьковский бизнесмен выразил надежду, что «оба получат максимальный срок» — речь идет о пожизненном заключении. Сапронов также отдельно отреагировал на все, что читал в telegram-каналах Харькова в адрес своего зятя.

«Для комментаторов харьковских telegram-каналов («мажор», «значит, за дело», «почему не служит», «видимо мало», «надо добавить», «могли б и замочить, «не жалко» (это цитаты). Идите на х…. Дружненько на х… за ТАКИЕ комментарии. Кто знает Алексея, тот знает, какие две компании и два бизнеса его, личные. Остальные его отца. Не служит? Да. Трое несовершеннолетних детей: 4, 8 и 12 лет», — прокомментировал Сапронов.

Он также заверил, что заказчика нападения найдут. «Круг очень сузился. Докажем», — уверен бизнесмен.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)
Ночная атака «шахедов» на Харьков: зафиксировано 10 попаданий (фото, видео)
03.11.2023, 07:06
Синегубов: Есть попадания по инфраструктуре Харькова и Харьковского района
Синегубов: Есть попадания по инфраструктуре Харькова и Харьковского района
03.11.2023, 01:20
Атака дронов. Терехов сообщил о «прилетах» по гражданским объектам и пожаре
Атака дронов. Терехов сообщил о «прилетах» по гражданским объектам и пожаре
03.11.2023, 01:05
Сбили 24 из 38 «шахедов»: Генштаб ВСУ о ночной атаке по Украине и Харьковщине
Сбили 24 из 38 «шахедов»: Генштаб ВСУ о ночной атаке по Украине и Харьковщине
03.11.2023, 07:22
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
Имеют ли россияне успехи в районе Купянска. Информация Сырского
01.11.2023, 14:12
Харьковский бизнесмен Сапронов рассказал об избиении зятя и ответил на хейт
Харьковский бизнесмен Сапронов рассказал об избиении зятя и ответил на хейт
03.11.2023, 07:40

Новости по теме:

12:25
В Харькове задержали мужчин, избивших сына экс-мера и зятя Сапронова (видео)
16:54
Хулиганов, избивших зятя Сапронова и сына Шумилкина, ищет полиция Харькова
12:55
Бывший зять Добкина после развода взял в жёны бывшую футболиста Гусева
16:30
В Харькове мужчина убил тещу и пожаловался в полицию, что из ее кафе украли бокалы
09:59
Теща накинулась с ножом на зятя, защищая дочь: суд отправил женщину в СИЗО

Вы читали новость: «Харьковский бизнесмен Сапронов рассказал об избиении зятя и ответил на хейт»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 ноября 2023 в 07:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После задержания двух подозреваемых в избиении Алексея Шумилкина — сына экс-мэра Харькова — тесть мужчины Юрий Сапронов поделился информацией о его состоянии, а также отреагировал на негативные комментарии в соцсетях".