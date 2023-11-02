В Харькове задержали мужчин, избивших сына экс-мера и зятя Сапронова (видео)
Двух мужчин, напавших на 38-летнего старшего сына экс-мера Харькова Владимира Шумилкина Алексея, задержали и посадили в СИЗО.
По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленниками оказались двое безработных мужчин 41 и 30 лет. Они нанесли более 10 ударов руками и ногами по телу потерпевшего. Их заметили свидетели, однако нападавшие успели убежать с места преступления.
1 ноября правоохранители провели более 30 обысков на территории Харьковской и Полтавской областей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы изъяли вещественные доказательства, в частности, мобильные телефоны, рации, одежду, обувь, документы, кастеты, сим-карты и рации.
Фигурантам сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ). Оба находятся в СИЗО.
А вот пострадавший сейчас – на лечении, рассказали в прокуратуре.
Напомним, на Алексея Шумилкина напали 13 октября на улице Бакулина. Видео избиения мужчины опубликовали харьковские телеграмм-каналы. Позже информацию подтвердил тесть Шумилкина – бизнесмен Юрий Сапронов. Он заявил, что сам найдет нападающих даже если это не удастся правоохранительным органам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зять, избили, напали, полиция, прокуратура, сапронов, сын, Харьков, шумилкин, экс-мэр;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 12:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух мужчин, напавших на 38-летнего старшего сына экс-мера Харькова Владимира Шумилкина Алексея, задержали и посадили в СИЗО.".