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В Харькове задержали мужчин, избивших сына экс-мера и зятя Сапронова (видео)

Общество 12:25   02.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове задержали мужчин, избивших сына экс-мера и зятя Сапронова (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Двух мужчин, напавших на 38-летнего старшего сына экс-мера Харькова Владимира Шумилкина Алексея, задержали и посадили в СИЗО.

По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленниками оказались двое безработных мужчин 41 и 30 лет. Они нанесли более 10 ударов руками и ногами по телу потерпевшего. Их заметили свидетели, однако нападавшие успели убежать с места преступления.

1 ноября правоохранители провели более 30 обысков на территории Харьковской и Полтавской областей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы изъяли вещественные доказательства, в частности, мобильные телефоны, рации, одежду, обувь, документы, кастеты, сим-карты и рации.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту оконченного покушения на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 УКУ). Оба находятся в СИЗО.

А вот пострадавший сейчас – на лечении, рассказали в прокуратуре.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, на Алексея Шумилкина напали 13 октября на улице Бакулина. Видео избиения мужчины опубликовали харьковские телеграмм-каналы. Позже информацию подтвердил тесть Шумилкина – бизнесмен Юрий Сапронов. Он заявил, что сам найдет нападающих даже если это не удастся правоохранительным органам.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 12:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух мужчин, напавших на 38-летнего старшего сына экс-мера Харькова Владимира Шумилкина Алексея, задержали и посадили в СИЗО.".