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У Харкові піймали чоловіків, які побили сина ексмера й зятя Сапронова (відео)

Суспільство 12:25   02.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові піймали чоловіків, які побили сина ексмера й зятя Сапронова (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Двох чоловіків, які напали на 38-річного старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, затримали та посадили у СІЗО.

За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисниками виявились двоє безробітних чоловіків 41 та 30 років. Вони завдали понад 10 ударів руками та ногами по тілу потерпілого. Їх помітили свідки, однак нападники встигли втекти з місця злочину.

1 листопада правоохоронці провели понад 30 обшуків на території Харківської та Полтавської областей, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Копи вилучили речові докази, зокрема, мобільні телефони, рації, одяг, взуття, документи, кастети, сім-картки та рації.

Фігурантам повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на вбивство, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15 п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ). Наразі обидва перебувають у СІЗО.

А от потерпілий нині – на лікуванні, розповіли в прокуратурі.

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Фото: ГУНП в Харківській області
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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагдаємо, на Олесія Шумілкіна напали 13 жовтня на вулиці Бакуліна. Відео побиття чоловіка опублікували харківські телеграм-канали. Пізніше інформацію підтвердив тесть Олексія Шумілкіна – бізнесмен Юрій Сапронов. Він заявив, що сам знайде нападників навіть якщо це не вдасться правоохоронним органам.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 12:25;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох чоловіків, які напали на 38-річного старшого сина ексмера Харкова Володимира Шумілкіна Олексія, затримали та посадили у СІЗО.".