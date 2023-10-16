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В Харькове избили сына экс-мэра и зятя Сапронова — мужчина в реанимации

Происшествия 07:16   16.10.2023
Оксана Горун
В Харькове избили сына экс-мэра и зятя Сапронова — мужчина в реанимации Фото: facebook Алексея Шумилкина

Видео избиения мужчины, похожего на старшего сына экс-мэра Харькова Владимира Шумилкина Алексея, опубликовали харьковские телеграм-каналы. Позже информацию подтвердил тесть Алексея Шумилкина — бизнесмен Юрий Сапронов.

«Некоторые СМИ и ТК опубликовали видео жестокого нападения и избиения моего зятя, Алексея Шумилкина», — написал Сапронов в facebook.

Он заявил, что сам найдет нападавших, даже если это не удастся правоохранительным органам.

«Я рос в тех 90-ых. Я помню и знаю «без правил». Когда найду, ответ будет жестче, чем ваше нападение. Просьба если в СМИ есть еще люди, не звоните каждый час в реанимацию», — дополнил бизнесмен.

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Алексей Шумилкин женат на старшей дочери Юрия Сапронова — Екатерине. Со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах издание Newsroom сообщило, что информация о мужчине, лежащем без сознания на улице Бакулина, поступила в полицию 13 октября.

Сообщил об этом свидетель. Он же заявил, что нападавшие — двое мужчин. Они сбежали в сторону Центрального парка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео избиения мужчины, похожего на старшего сына экс-мэра Харькова Владимира Шумилкина Алексея, опубликовали харьковские telegram-каналы. Позже информацию подтвердил тесть Алексея Шумилкина — бизнесмен Юрий Сапронов".