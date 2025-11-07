Live

На Харьковщине избили 86-летнюю женщину. Нападающим мог быть ее зять

Происшествия 11:50   07.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине избили 86-летнюю женщину. Нападающим мог быть ее зять Фото: патрульная полиция

86-летння пострадавшая – жительница села Дубовые Гряды Сахновщинской громады, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 

После сообщения об избиении на место происшествие выезжали копы, после чего они провели первоочередные следственные действия. По предварительными данным, правоохранители установили, что нападающим мог быть зять женщины. В полиции также отметили, что на данный момент она в безопасности.

«По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 (Преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, опрашивает свидетелей и проводит необходимые экспертизы», – добавили в полиции.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
