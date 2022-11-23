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Бывший зять Добкина после развода взял в жёны бывшую футболиста Гусева

Общество 12:55   23.11.2022
Оксана Якушко
Бывший зять Добкина после развода взял в жёны бывшую футболиста Гусева

Бывший зять Михаила Добкина Олег Гуревич, ходивший в холостяках год, женился снова.

Об этом сообщила нынешняя жена Олега Мария Гусева, продемонстрировав фото в соцсетях.

Депутат Харьковского областного совета Олег Гуревич женился на бывшей жене украинского футболиста Олега Гусева. Свадьба состоялась в Киеве 22 ноября.

Олег Гуревич и Алла Добкина, дочь Михаила Добкина, развелись в августе 2021 года. Вместе они были больше четырех лет, у них есть сын.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 12:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший зять Михаила Добкина Олег Гуревич, ходивший в холостяках год, женился снова.".