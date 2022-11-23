Колишній зять Добкіна після розлучення побрався з колишньою футболіста Гусєва
Колишній зять Михайла Добкіна Олег Гуревич, який парубкував рік, одружився знову.
Про це повідомила теперішня дружина Олега Марія Гусєва, продемонструвавши фото у соцмережах.
Депутат Харківської обласної ради Олег Гуревич одружився із колишньою дружиною українського футболіста Олега Гусєва.
Весілля відбулося в Києві 22 листопада.
Олег Гуревич та Алла Добкіна, донька Михайла Добкіна, розлучилися у серпні 2021 року. Разом вони були більше чотирьох років, у них є син.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 12:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній зять Михайла Добкіна Олег Гуревич, який парубкував рік, одружився знову.".