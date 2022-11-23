Колишній зять Добкіна після розлучення побрався з колишньою футболіста Гусєва

Колишній зять Михайла Добкіна Олег Гуревич, який парубкував рік, одружився знову.

Про це повідомила теперішня дружина Олега Марія Гусєва, продемонструвавши фото у соцмережах.

Депутат Харківської обласної ради Олег Гуревич одружився із колишньою дружиною українського футболіста Олега Гусєва.

Весілля відбулося в Києві 22 листопада.

Олег Гуревич та Алла Добкіна, донька Михайла Добкіна, розлучилися у серпні 2021 року. Разом вони були більше чотирьох років, у них є син.