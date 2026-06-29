Сімейне вбивство на Харківщині: затримали ревнивого чоловіка

64-річного мешканця Краснокутська на Харківщині затримали за підозрою в тому, що побив дружину до смерті.

“Трагедія сталася ввечері 27 червня у селищі Краснокутськ Богодухівського району. Подружжя перебувало вдома. Під час вечері, коли чоловік вживав алкогольні напої, між ним та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів. У розпалі конфлікту підозрюваний вдарив жінку кулаком в обличчя. Від удару вона впала на підлогу, після чого чоловік продовжив завдавати їй численних ударів руками по голові“, – повідомила подробиці події Харківська обласна прокуратура.

Далі, за версією слідства, чоловік кинув дружину в безпорадному стані та пішов спати. А наступного дня виявив на кухні бездиханне тіло. Прокурори зазначили, що вимагатимуть у суді утримання підозрюваного в СІЗО.

Нагадаємо, підозру правоохоронці вручили мешканцю Харківщини, який, за даними слідства, убив свого знайомого в безлюдному полі.