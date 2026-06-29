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Сімейне вбивство на Харківщині: затримали ревнивого чоловіка

Події 10:45   29.06.2026
Оксана Горун
Сімейне вбивство на Харківщині: затримали ревнивого чоловіка

64-річного мешканця Краснокутська на Харківщині затримали за підозрою в тому, що побив дружину до смерті.

“Трагедія сталася ввечері 27 червня у селищі Краснокутськ Богодухівського району. Подружжя перебувало вдома. Під час вечері, коли чоловік вживав алкогольні напої, між ним та дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів. У розпалі конфлікту підозрюваний вдарив жінку кулаком в обличчя. Від удару вона впала на підлогу, після чого чоловік продовжив завдавати їй численних ударів руками по голові“, – повідомила подробиці події Харківська обласна прокуратура.

Далі, за версією слідства, чоловік кинув дружину в безпорадному стані та пішов спати. А наступного дня виявив на кухні бездиханне тіло. Прокурори зазначили, що вимагатимуть у суді утримання підозрюваного в СІЗО.

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Нагадаємо, підозру правоохоронці вручили мешканцю Харківщини, який, за даними слідства, убив свого знайомого в безлюдному полі.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 10:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "64-річного мешканця Краснокутська на Харківщині затримали за підозрою в тому, що побив дружину до смерті".