Хулиганов, избивших зятя Сапронова и сына Шумилкина, ищет полиция Харькова
Досудебное расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства происшествия и личности избивших сына экс-мэра Харькова Шумилкина.
По факту избиения 38-летнего потерпевшего, которое произошло 13 октября на улице Бакулина в Шевченковском районе Харькова, возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.
В настоящее время 38-летний потерпевший, которого избили, находится на лечении в медицинском учреждении.
Видео избиения мужчины, похожего на старшего сына экс-мэра Харькова Владимира Шумилкина Алексея, опубликовали харьковские telegram-каналы. Позже информацию подтвердил тесть Алексея Шумилкина — бизнесмен Юрий Сапронов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Алексей Шумилкин, Владимир Шумилкин, зять, избиение, реанимация, следствие, сын, Харьков, экс-мэр, Юрий Сапронов;
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Досудебное расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства происшествия и личности избивших сына экс-мэра Харькова Шумилкина.".