Хулиганов, избивших зятя Сапронова и сына Шумилкина, ищет полиция Харькова

Досудебное расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства происшествия и личности избивших сына экс-мэра Харькова Шумилкина.

По факту избиения 38-летнего потерпевшего, которое произошло 13 октября на улице Бакулина в Шевченковском районе Харькова, возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.

В настоящее время 38-летний потерпевший, которого избили, находится на лечении в медицинском учреждении.

Видео избиения мужчины, похожего на старшего сына экс-мэра Харькова Владимира Шумилкина Алексея, опубликовали харьковские telegram-каналы. Позже информацию подтвердил тесть Алексея Шумилкина — бизнесмен Юрий Сапронов.