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Хулиганов, избивших зятя Сапронова и сына Шумилкина, ищет полиция Харькова

Происшествия 16:54   16.10.2023
Оксана Якушко
Хулиганов, избивших зятя Сапронова и сына Шумилкина, ищет полиция Харькова

Досудебное расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства происшествия и личности избивших сына экс-мэра Харькова Шумилкина.

По факту избиения 38-летнего потерпевшего, которое произошло 13 октября на улице Бакулина в Шевченковском районе Харькова, возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Нацполиции.

В настоящее время 38-летний потерпевший, которого избили, находится на лечении в медицинском учреждении.

Видео избиения мужчины, похожего на старшего сына экс-мэра Харькова Владимира Шумилкина Алексея, опубликовали харьковские telegram-каналы. Позже информацию подтвердил тесть Алексея Шумилкина — бизнесмен Юрий Сапронов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 16:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Досудебное расследование продолжается, устанавливают все обстоятельства происшествия и личности избивших сына экс-мэра Харькова Шумилкина.".