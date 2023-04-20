В Італії популярний регіон вводить обмеження для туристів. І це не Венеція

Оскільки до Італії приїжджають натовпи туристів під час насиченого літнього сезону, автономний регіон Альто-Адідже, також відомий як Больцано – Південний Тіроль, обмежив кількість відвідувачів, намагаючись запобігти надмірному відвідуванню, повідомляє CNN .

Регіон на півночі Італії ввів обмеження на відвідувачів, які ночують, обмеживши кількість до рівня 2019 року та наклавши заборону відкривати будь-які нові помешкання для туристів, якщо інший подібний заклад не закритий.

Регіон, що межує з Австрією, є одним із найвідоміших воріт у Доломітові гори, куди відвідувачі стікаються, щоб побачити вражаючі скелясті вершини, які сяють рожевим на заході сонця, мрійливі льодовикові озера та милі тірольські містечка, де їдять вареники, п’ють місцеве пиво і практикують німецьку – оскільки провінція двомовна.

Столиця Больцано також є домом для всесвітньо відомого жителя «Еці Крижаної Людини» – природного муміфікованого тіла місцевого жителя, який помер приблизно 5200 років тому. Його тіло разом із майже ідеально збереженим одягом можна побачити в музеї у місті.

«Ми досягли межі»

Арнольд Шулер, відповідальний за туризм у провінції та який запропонував новий закон про обмеження кількості туристів, сказав CNN, що регіон «досягнув межі» можливого.

«Ми досягли межі наших ресурсів, у нас були проблеми з трафіком, і мешканцям важко знайти житло», — сказав він, додавши, що вони хочуть «гарантувати якість [життя] для місцевих жителів і туристів», що було зростає все важче за останнє десятиліття.

У 2022 році в регіоні зафіксували 34 мільйони ночівель. «У певні пори року і в певних районах їх стало надто багато», — сказав Шулер.

Альто-Адідже відомий своєю природою, але Шулер каже, що давня репутація регіону почала страждати через величезну кількість людей, які відвідують цей район.

«Туристи приїжджають сюди піти в похід і побачити краєвиди, а не стояти в пробці», – сказав він.

«Туристичний сектор дуже важливий для нас, для робочих місць і економіки, але ми досягли межі, тому ми вжили заходів, щоб гарантувати краще управління потоком людей і гарантувати житло для туристів».

Закон, який прийняли у вересні 2022 року, забороняє будь-кому відкривати нове житло (включаючи Airbnb) або додавати більше кімнат без отримання дозволу від місцевої влади.

Кількість офіційно зареєстрованих ліжок станом на 2019 рік становить трохи менше 230 тисяч. Тепер власники бізнесу мають до 30 червня повідомити владі, скільки гостей вони фактично прийняли у 2019 році – по суті, додавши до цієї кількості дивани-ліжка, які раніше не враховували в офіційних цифрах. Остаточне число позначатиме ліміт, який не можна перевищувати в майбутньому. Кожне підприємство матиме фіксовану кількість приміщень, і кожна комуна (місцева влада) також матиме встановлену кількість.

Для того, щоб допомогти малому бізнесу, місцева влада Альто-Адідже розподілить додаткові 7000 передбачуваних «ліжок», які вони роздадуть на свій розсуд малому бізнесу, який може вмістити менше ніж 40 гостей. Ще 1000 «ліжок» виділили для призначення у виняткових випадках, якщо в майбутньому хтось захоче відкрити бізнес у місті з дуже низьким рівнем туризму.

Одноденні мандрівники, які є бичем Венеції, яка страждає від надмірного туризму, також не залишаться без нагляду.

Починаючи з 2021 року, під’їзд автомобілем до озера Лаго-ді-Брайєс (або Прагсер-Вільдзеє) – ідеального льодовикового водоймища в горах, яке стало одним із улюблених локацій Instagram – доступний лише за попереднім замовленням. Шулер каже, що регіон пішов на цей крок, який він називає «пілотним проектом», тому що ситуація ставала неконтрольованою.

«Щоб піти на озеро, вам потрібно зареєструватися, але таким чином ви гарантовано отримаєте доступ, і там не буде забагато людей», — каже він. «Але також кожен, хто йде, може побачити озеро».

Доступ до Alpe di Siusi, або Seiser Alm німецькою мовою – великого альпійського лугу в тіні гір – також раніше був обмежений. Дорога до плато закрита з 9:00 до 17:00 для приватного транспорту – усі, хто бажає поїхати, повинні скористатися громадським транспортом.

І очікуйте, що це буде перша з ширшої системи бронювання популярних місць, оскільки Шулер каже, що вони «безумовно зроблять це в інших районах» регіону. Обмеження доступу до найпопулярніших місць вигідне всім, каже він, порівнюючи це з музеями та галереями, які щодня продають певну кількість квитків. «Щасливі не лише місцеві жителі, але й туристи, які мають менше проблем із доступом, мають парковку та можуть знайти, де поїсти».

Немає житла для місцевих

Шулер сказав, що потік туристів також ускладнює життя місцевим жителям, яким важко знайти житло.

«Знайти житло стає все важче, оскільки багато [помешкань] перетворили на житло для туристів», — сказав він, додавши, що в результаті вартість оренди зросла.

В регіоні мешкають приблизно 532 000 осіб, причому кількість жителів перевищує число туристичних ліжок приблизно вдвічі, але цей середній показник пояснюють тим, що в деяких районах мало туризму. «У нас є райони, де кількість туристичних ліжок значно перевищує кількість жителів», — сказав Шулер.

За останні п’ять років кількість пропозицій Airbnbs в регіоні зросла на 400%, додав він.

«Ми завжди говорили, що хочемо бути регіоном для туристів, а також місцем, де добре живе місцеве населення», — сказав він.

Будь-кому, хто хоче в майбутньому відкрити готель типу “ліжко та сніданок” або орендувати житло для відпочинку, буде важко, але не обов’язково неможливо.

Якщо одне підприємство закриється, його розподіл «ліжок» повернеться до його комуни або місцевої влади. Потім вони можуть віддати ці місця новому будинку або комусь, хто хоче розширити свою власність. «Таким чином ми гарантуємо, що кількість місць залишиться незмінною в майбутньому», — сказав Шулер.