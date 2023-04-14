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В Японії відкрили гігантський сніговий коридор для мандрівників (відео)

Світ 15:41   14.04.2023
Оксана Якушко
В Японії відкрили гігантський сніговий коридор для мандрівників (відео)

Гігантський сніговий коридор біля потойбічної гори Татеяма, однієї з трьох священних гір Японії, виник завдяки роботі водіїв-снігоочисників, повідомляє CNN. 

Ця 500-метрова стежка під назвою Велика Снігова Долина прорізає високі снігові стіни, які сягають 20 метрів у найвищій точці альпійського маршруту Татеяма Куробе.

Протягнувшись через префектури Тояма та Нагано на північ від Токіо, 90-кілометровий екскурсійний маршрут, який отримав назву «Дах Японії», відкриває неймовірні краєвиди на 3015-метрову гору Татеяма та 2478-метрову вершину Аказава-даке, а також доступ до найвищого в Японії гарячого джерела і до найвищого водоспаду в країні.

Але родзинкою маршруту є снігова прогулянка, яка займає близько 20 хвилин, і її буде відкрито до 25 червня.


Туристичний магніт є результатом місяців напруженої роботи водіїв-снігоочисників, що прорізали засніжену дорогу Татеяма.

Для тих, хто хоче уникнути натовпу, запрошують відвідати маршрут у червні.

«Навіть наприкінці червня висота стін все ще перевищує 10 метрів. Оскільки в червні відвідувачів менше, ви можете насолоджуватися більш спокійним оглядом визначних пам’яток. Крім того, погода в червні тепла і більш передбачувана», – йдеться на офіційному сайті.

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Автор: Оксана Якушко

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 15:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гігантський сніговий коридор біля потойбічної гори Татеяма, однієї з трьох священних гір Японії, виник завдяки роботі водіїв-снігоочисників, повідомляє CNN. ".