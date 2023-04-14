В Японии открыли гигантский снежный коридор для путешественников (видео)
Гигантский снежный коридор у потусторонней горы Татеяма, одной из трех священных гор Японии, возник благодаря работе водителей-снегоочистителей, сообщает CNN.
Эта 500-метровая тропа под названием Большая Снежная Долина прорезает высокие снежные стены, достигающие 20 метров в самой высокой точке альпийского маршрута Татеяма Куробе.
Протянувшись через префектуры Тояма и Нагано к северу от Токио, 90-километровый экскурсионный маршрут, получивший название «Крыша Японии», открывает невероятные виды на 3015-метровую гору Татеяма и 2478-метровую вершину Аказава-даке, а также доступ к самому высокому в Японии горячему источнику и к самому высокому водопаду в стране.
Но изюминкой маршрута является снежная прогулка, которая занимает около 20 минут, и она будет открыта до 25 июня.
Туристический магнит является результатом месяцев напряженной работы водителей-снегоочистителей, прорезавших заснеженную дорогу Татеяма.
Для тех, кто хочет избежать толпы, приглашают посетить маршрут в июне.
«Даже в конце июня высота стен все еще превышает 10 метров. Поскольку в июне посетителей меньше, вы можете насладиться более спокойным обзором достопримечательностей. Кроме того, погода в июне теплая и предсказуемая», – говорится на официальном сайте.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 15:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гигантский снежный коридор у потусторонней горы Татеяма, одной из трех священных гор Японии, возник благодаря работе водителей-снегоочистителей, сообщает CNN.".