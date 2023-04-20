В Италии популярный регион вводит ограничения для туристов. И это не Венеция

Поскольку в Италию приезжают толпы туристов во время насыщенного летнего сезона, автономный регион Альто-Адидже, также известный как Больцано – Южный Тироль, ограничил количество посетителей, пытаясь предотвратить чрезмерное посещение, сообщает CNN.

Регион на севере Италии ввел ограничения на ночующих посетителей, ограничив количество до уровня 2019 года и наложив запрет открывать любые новые помещения для туристов, если другое подобное заведение не закрыто.

Регион, граничащий с Австрией, является одним из самых известных ворот в Доломитовые Альпы, куда посетители стекаются, чтобы увидеть впечатляющие скалистые вершины, сияющие розовым на закате, мечтательные ледниковые озера и милые тирольские городки, где едят вареники, пьют местное пиво и практикуют немецкий – поскольку провинция двуязычная.

Столица Больцано также является домом для всемирно известного жителя «Экци Ледяного Человека» — природного мумифицированного тела местного жителя, умершего примерно 5200 лет назад. Его тело вместе с почти идеально сохранившейся одеждой можно увидеть в музее города.

«Мы достигли предела»

Арнольд Шулер, ответственный за туризм в провинции и предложивший новый закон об ограничении количества туристов, сказал, что регион «достиг предела» возможного.

«Мы достигли предела наших ресурсов, у нас были проблемы с трафиком, и жильцам трудно найти жилье», — сказал он, добавив, что они хотят «гарантировать качество [жизни] для местных жителей и туристов».

В 2022 году в регионе зафиксировали 34 миллиона ночевок. «В определенные времена года и в определенных районах их стало слишком много», — сказал Шулер.

Альто-Адидже известен своей природой, но Шулер говорит, что давняя репутация региона начала страдать из-за огромного количества людей, посещающих этот район.

«Туристы приезжают сюда пойти в поход и увидеть пейзажи, а не стоять в пробке», — сказал он. — Туристический сектор очень важен для нас, для рабочих мест и экономики, но мы достигли предела, поэтому мы приняли меры, чтобы гарантировать лучшее управление потоком людей и гарантировать жилье для туристов».

Закон, принятый в сентябре 2022 года, запрещает кому-либо открывать новое жилье (включая Airbnb) или добавлять больше комнат без получения разрешения от местных властей.

Количество официально зарегистрированных коек по состоянию на 2019 год составляет чуть менее 230 тысяч. Теперь владельцы бизнеса должны до 30 июня сообщить властям, сколько гостей они фактически приняли в 2019 году – по сути, добавив к этому количеству диваны-кровати, ранее не учитывавшиеся в официальных цифрах. Окончательное число обозначает предел, который нельзя превосходить в будущем. Каждое предприятие будет иметь фиксированное количество помещений и каждая коммуна (местная власть) также будет установленное количество.

Для того чтобы помочь малому бизнесу, местные власти Альто-Адидже распределят дополнительные 7000 предполагаемых «кроватей», которые они раздадут по своему усмотрению малому бизнесу, который может вместить менее 40 гостей. Еще 1000 «кроватей» выделили для назначения в исключительных случаях, если в будущем кто-нибудь захочет открыть бизнес в городе с очень низким уровнем туризма.

Однодневные путешественники, являющиеся бичом Венеции, страдающей чрезмерным туризмом, также не останутся без присмотра.

Начиная с 2021 года, подъезд автомобилем к озеру Лаго-ди-Брайес (или Прагсер-Вильдзее) – идеальному ледниковому водоему в горах, ставшему одним из любимых локаций Instagram – доступен только по предварительному заказу. Шулер говорит, что регион пошел на этот шаг, который он называет пилотным проектом, потому что ситуация становилась неконтролируемой.

«Чтобы пойти на озеро, вам нужно зарегистрироваться, но таким образом вы гарантированно получите доступ, и там не будет много людей», – говорит он. «Но также каждый идущий может увидеть озеро».

Доступ к Alpe di Siusi, или Seiser Alm на немецком языке – большом альпийском лугу в тени гор – также раньше был ограничен. Дорога к плато закрыта с 9:00 до 17:00 для частного транспорта – все желающие поехать должны воспользоваться общественным транспортом.

И ожидайте, что это будет первой из более широкой системы бронирования популярных мест, поскольку Шулер говорит, что они «безусловно сделают это в других районах» региона. Ограничение доступа к самым популярным местам выгодно всем, говорит он, сравнивая это с музеями и галереями, которые ежедневно продают определенное количество билетов. «Счастливы не только местные жители, но и туристы, имеющие меньше проблем с доступом, имеют парковку и могут найти где поесть».

Нет жилья для местных

Шулер сказал, что поток туристов также усложняет жизнь местным жителям, которым тяжело найти жилье.

«Найти жилье становится все труднее, поскольку многие [помещения] превратили в жилье для туристов», — сказал он, добавив, что в результате стоимость аренды выросла.

В регионе проживает примерно 532 000 человек, причем количество жителей превышает число туристических кроватей примерно вдвое, но этот средний показатель объясняют тем, что в некоторых районах мало туризма.

«У нас есть районы, где количество туристических коек значительно превышает количество жителей», — сказал Шулер.

За последние пять лет количество предложений Airbnbs в регионе выросло на 400%, добавил он.

«Мы всегда говорили, что хотим быть регионом для туристов, а также местом, где хорошо живет местное население», — сказал он.

Любому, кто хочет в будущем открыть гостиницу типа «кровать и завтрак» или арендовать жилье для отдыха, будет тяжело, но не обязательно невозможно.

Если одно предприятие закроется, его распределение «кроватей» вернется в его коммуну или местной власти. Затем они могут отдать эти места новому дому или кому-нибудь, кто хочет расширить свою собственность.

«Так мы гарантируем, что количество мест останется неизменным в будущем», — сказал Шулер.