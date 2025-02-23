Сьогодні 23 лютого: яке свято та день в історії

23 лютого 1455 року опублікована Біблія Гутенберга. У 1758-му народився український письменник Василь Капніст, автор “Оди на рабство”. У 1874-му британський майор Волтер Вінгфілд запатентував великий теніс, а в 1893-му німецький інженер Рудольф Дизель – створений ним двигун. У 1918-му російські більшовики під час Першої світової війни отримали ультиматум Німеччини й одразу капітулювали. У 1954-му народився третій президент України Віктор Ющенко. У 2014-му виконувати обов’язки Президента України почав Олександр Турчинов, а Янукович тікав із країни через Крим. У 2022-му Верховна Рада ввела в Україні режим надзвичайного стану.

Свята та пам’ятні дати 23 лютого

23 лютого – Всесвітній день порозуміння та миру.

Також сьогодні: День гри в теніс та День дизельного двигуна.

23 лютого в історії

23 лютого 303 року римський імператор Діоклетіан наказав знищити християнську церкву в Нікомедії. Це започаткувало вісім років гонінь на християн, під час яких замучили та стратили сотні вірян.

23 лютого 1455 року опублікували Біблію Гутенберга – першу багатосторінкову європейську книгу, яку створили на друкарському верстаті (у країнах Азії цей метод був відомий і використовувався за століття до того). Місцем публікації стало німецьке місто Майнц. Видавцем був Йоганн Гутенберг, який розробив революційний пристрій – друкарський верстат.

Працювало це так. Окремі літери та символи відливали з металу у дзеркальному відображенні. Далі з них набирали рядки тексту, покривали чорнилом і за допомогою ручного преса відтісняли на папері. І верстат, на якому здійснювали цей процес, і масляне чорнило винайшов сам Гутенберг.

Звичайно, такий друк був складним і досить тривалим, порівняно з тим, як працюють сучасні друкарні. Але для часів Гутенберга це був надзвичайний технічний прорив. Адже такий метод створення книг дозволяв одразу виготовляти багато копій. Біблія була не першим виданням Гутенберга. Він починав із набагато скромнішої продукції – календарів, невеликих навчальних посібників. Друкована Біблія понад 1000 сторінок стала справжньою сенсацією. Видання складалося з версії Старого Завіту івритом і Нового – грецькою мовою.

“Історики вважають, що в 1455 році Гутенберг надрукував близько 160 – 180 Біблій. До сьогодні збереглося 48 Біблій Гутенберга повністю або частково. Перед публікацією Біблії Гутенберга всі західні рукописи потрібно було копіювати вручну, що могло тривати роками та коштувати зарплати цілого життя. Книги були рідкісними та доступними лише для дуже заможних людей, церков, монастирів чи університетів. Хоча Біблії Гутенберга все ще були відносно рідкісними та дорогими, технологія поклала початок так званій “революції Гутенберга”, яка зробила книги та знання доступними майже для всіх грамотних людей”, — пише National Geographic.

23 лютого 1758 року народився Василь Капніст – український письменник та громадський діяч, який відстоював права українців. Докладніше.

23 лютого 1874 року британський майор Волтер Клоптон Вінгфілд запатентував гру “сферистика”, яка зараз відома як “лаун-теніс” (або просто великий теніс). Докладніше.

23 лютого 1893 року німецький інженер Рудольф Дизель отримав патент на створений ним двигун. Докладніше.

23 лютого 1918 року створювана більшовиками робітничо-селянська Червона армія зазнавала тяжких поразок від німецьких сил, що наступали по всьому фронту. А саме керівництво Радянської Росії отримало та відразу прийняло ультиматум від Німецької імперії. Докладніше.

23 лютого 1954 року народився третій президент України Віктор Ющенко.

23 лютого 2014 року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою поклала виконання обов’язків президента України на голову Верховної Ради Олександра Турчинова. А Янукович тим часом тікав з України. Докладніше.

23 лютого 2014 року до Харкова після “втечі на добу” повернувся мер Геннадій Кернес. Докладніше.

23 лютого 2022 року – в останній день перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну – Київ відвідали президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Ґітанас Науседа. Верховна Рада України запровадила в країні режим надзвичайного стану.

Церковне свято 23 лютого

23 лютого – Неділя про Страшний суд, або М’ясопусна неділя. Вшановують пам’ять священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 лютого на землі немає снігу, то більше серйозних снігопадів не буде.

Якщо ніч морозна, але вдень потепліло, в березні буде нестабільна погода.

Якщо йде дощ, то березень буде дощовим.

Що не можна робити 23 лютого

Не можна рахувати дрібні гроші.

Не можна їсти рибу та морепродукти.

Не можна гуляти на природі: ходити в ліси, на поля та до водойм.

Не можна лаятися матом.