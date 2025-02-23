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Террор Купянщины продолжается, за сутки – трое пострадавших из-за ударов

08:42   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Террор Купянщины продолжается, за сутки – трое пострадавших из-за ударов Фото: Олег Синегубов/Telegram

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки россияне били по Купянскому и Богодуховскому району.

Ночью 23 февраля в 02:10 «прилет» FPV-дрона зафиксировали в Купянске. Обошлось без пострадавших.

Накануне же обстрелы Купянского района начались в 09:15.

«На выезде из г. Купянск в результате попадания БпЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Госпитализированы в больницу», – уточнил начальник ХОВА.

Повторные обстрелы начались в 12:10 – враг периодически бил по громаде около часа. За это время россияне разрушили частные дома, а также ранили 44-летнего мужчину.

«Около 16:05. Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина без госпитализации», – добавил Синегубов.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 23 февраля: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки россияне били по Купянскому и Богодуховскому району.".