Террор Купянщины продолжается, за сутки – трое пострадавших из-за ударов

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки россияне били по Купянскому и Богодуховскому району.

Ночью 23 февраля в 02:10 «прилет» FPV-дрона зафиксировали в Купянске. Обошлось без пострадавших.

Накануне же обстрелы Купянского района начались в 09:15.

«На выезде из г. Купянск в результате попадания БпЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Госпитализированы в больницу», – уточнил начальник ХОВА.

Повторные обстрелы начались в 12:10 – враг периодически бил по громаде около часа. За это время россияне разрушили частные дома, а также ранили 44-летнего мужчину.

«Около 16:05. Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина без госпитализации», – добавил Синегубов.