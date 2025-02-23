Террор Купянщины продолжается, за сутки – трое пострадавших из-за ударов
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки россияне били по Купянскому и Богодуховскому району.
Ночью 23 февраля в 02:10 «прилет» FPV-дрона зафиксировали в Купянске. Обошлось без пострадавших.
Накануне же обстрелы Купянского района начались в 09:15.
«На выезде из г. Купянск в результате попадания БпЛА в гражданский автомобиль получили ранения 63-летний мужчина (перелом ребер, повреждение грудной клетки, ожог лица) и 58-летняя женщина. Госпитализированы в больницу», – уточнил начальник ХОВА.
Повторные обстрелы начались в 12:10 – враг периодически бил по громаде около часа. За это время россияне разрушили частные дома, а также ранили 44-летнего мужчину.
«Около 16:05. Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина без госпитализации», – добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, за сутки россияне били по Купянскому и Богодуховскому району.".