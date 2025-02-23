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Терор Куп’янщини триває, за добу – троє постраждалих через удари

08:42   23.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терор Куп’янщини триває, за добу – троє постраждалих через удари Фото: Олег Синєгубов/Telegram

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за добу росіяни били по Куп’янському та Богодухівському районах.

Вночі 23 лютого о 02:10 “приліт” FPV-дрону зафіксували у Куп’янську. Обійшлося без постраждалих.

Напередодні обстріли Куп’янського району почалися о 09:15.

“На виїзді з м. Куп’янськ внаслідок влучання БпЛА у цивільний автомобіль отримали поранення 63-річний чоловік (перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя) та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні”, – уточнив начальник ХОВА.

Повторні обстріли розпочалися о 12:10 – ворог періодично бив по громаді близько години. За цей час росіяни зруйнували приватні будинки, а також поранили 44-річного чоловіка.

“Близько 16:05. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., Золочів. Внаслідок влучання КАБ знищено гараж, частково приватний будинок, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації”, – додав Синєгубов.

Читайте також: Новини Харкова — головне за 23 лютого: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 08:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за добу росіяни били по Куп’янському та Богодухівському районах.".