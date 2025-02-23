Новини Харкова — головне за 23 лютого: терор Куп’янщини, пожежа в Циркунах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

11:02

Майже 500 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі Харківщини

Про бої, обстріли, а також втрати РФ на півночі Харківської області повідомили вранці 23 лютого в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби ворог пʼять разів намагався атакувати наших захисників поблизу Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного, отримав відсіч. Російські окупанти завдали 8 авіаударів із застосуванням 13 КАБ, 91 удар дронами-камікадзе, також здійснили 489 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть ЗСУ.

Втрати ворога минулої доби наступні: 24 убитих, 61 – поранений. Крім того, на Харківському напрямку росіяни втратили 79 одиниць техніки та озброєння: артсистему, 14 авто, 59 БпЛА, а також 74 укриття, місце для зберігання боєприпасів та дві стартові позиції запуску БпЛА.

08:46

Терор Куп’янщини триває, за добу – троє постраждалих через удари

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, за добу росіяни били по Куп’янському та Богодухівському районах.

Вночі 23 лютого о 02:10 “приліт” FPV-дрону зафіксували у Куп’янську. Обійшлося без постраждалих.

Напередодні обстріли Куп’янського району почалися о 09:15.

“На виїзді з м. Куп’янськ внаслідок влучання БпЛА у цивільний автомобіль отримали поранення 63-річний чоловік (перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя) та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні”, – уточнив начальник ХОВА.

Повторні обстріли розпочалися о 12:10 – ворог періодично бив по громаді близько години. За цей час росіяни зруйнували приватні будинки, а також поранили 44-річного чоловіка.

“Близько 16:05. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., Золочів. Внаслідок влучання КАБ знищено гараж, частково приватний будинок, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації”, – додав Синєгубов.

08:30

Генштаб: чотири населені пункти Харківщини обстріляла РФ, де атакувала

Про бої, що сталися на Харківщині протягом доби, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку українські захисники відбили п’ять атак росіян у районі Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

“На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового”, – уточнили у ГШ.

Під авіаударами ворога за добу опинилися Моначинівка, Западне, Золочів та Дубівка.

08:18

У пожежі в Циркунах постраждали двоє людей – ДСНС

Вранці 23 лютого у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області поінформували про пожежі, які сталися протягом доби.

Загалом рятувальники ліквідували вісім загорянь, одне з них виникло через обстріли росіян. За даними ДСНС, КАБ прилетів по прифронтовому селу Лобанівка Дергачівської громади.

“У результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок на площі 50 м кв. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. На місці події працювало 10 вогнеборців та 2 одиниці техніки ДСНС”, – пишуть рятувальники.

Увечері, о 18:43 у Циркунах сталася побутова пожежа. У приватному будинку постраждав чоловік 1968 року народження та жінка 1943 року народження. Причина займання встановлюється.

“Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Богодухівському районі.. Внаслідок влучання (попередньо КАБ) знищено гараж, частково пошкоджено три багатоквартирних будинки, 14 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та газо-енергомережі. Постраждала жінка, 1964 року народження”, – додали у ДСНС.

07:05

Вночі росіяни запускали КАБи, балістику та БпЛА на Харківщину

О 20:33 на Харківщині пролунала тривога – Повітряні сили зафіксували пуски КАБів.

Тим часом тривогу для Харкова оголосили пізніше – о 22:23. Причина – загроза ударів балістикою.

Одразу після опівночі захисники неба зафіксували групу безпілотників на Харківщині.

Вже о 01:14 загрози для Харкова минули, пролунав відбій. Тим часом в області його оголосили дещо пізніше – о 02:49.