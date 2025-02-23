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У Харкові депутати зберуться на позачергову сесію міськради – навіщо і коли

Політика 15:00   23.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові депутати зберуться на позачергову сесію міськради – навіщо і коли Фото: Василь Голосний

Міський голова Ігор Терехов скликає позачергову сесію міськради, відповідне розпорядження вже підписане, передають у пресслужбі мерії.

На 36 позачергову сесію депутати зберуться завтра, 24 лютого, о 14:00. Як завжди, її проведуть в онлайн-режимі.

Планується, що на засіданні розглянуть 25 питань, також є розділ “Різне”. Депутати голосуватимуть за внесення змін до бюджету міста, реорганізацію медичних установ та комунальних підприємств, також розглянуть земельні та процедурні питання.

З повним списком питань можна ознайомитись за посиланням.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 15:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов скликає позачергову сесію міськради, відповідне розпорядження вже підписане, передають у пресслужбі мерії.".