У Харкові депутати зберуться на позачергову сесію міськради – навіщо і коли
Фото: Василь Голосний
Міський голова Ігор Терехов скликає позачергову сесію міськради, відповідне розпорядження вже підписане, передають у пресслужбі мерії.
На 36 позачергову сесію депутати зберуться завтра, 24 лютого, о 14:00. Як завжди, її проведуть в онлайн-режимі.
Планується, що на засіданні розглянуть 25 питань, також є розділ “Різне”. Депутати голосуватимуть за внесення змін до бюджету міста, реорганізацію медичних установ та комунальних підприємств, також розглянуть земельні та процедурні питання.
З повним списком питань можна ознайомитись за посиланням.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: сессия горсовета, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 15:00;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міський голова Ігор Терехов скликає позачергову сесію міськради, відповідне розпорядження вже підписане, передають у пресслужбі мерії.".