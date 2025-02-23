В Харькове депутаты соберутся на внеочередную сессию горсовета – зачем и когда

Городской голова Игорь Терехов созывает внеочередную сессию горсовета, соответствующее распоряжение уже подписано, передают в пресс-службе мэрии.

На 36-ю внеочередную сессию депутаты соберутся завтра, 24 февраля, в 14:00. Как обычно, ее проведут в онлайн-режиме.

Планируется, что на заседании рассмотрят 25 вопросов, также есть и раздел «Разное». Депутаты будут голосовать за внесение изменений в бюджете города, реорганизацию медицинских учреждений и коммунальных предприятий, также рассмотрят земельные и процедурные вопросы.

С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.