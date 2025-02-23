В Харькове депутаты соберутся на внеочередную сессию горсовета – зачем и когда
Фото: Василий Голосный
Городской голова Игорь Терехов созывает внеочередную сессию горсовета, соответствующее распоряжение уже подписано, передают в пресс-службе мэрии.
На 36-ю внеочередную сессию депутаты соберутся завтра, 24 февраля, в 14:00. Как обычно, ее проведут в онлайн-режиме.
Планируется, что на заседании рассмотрят 25 вопросов, также есть и раздел «Разное». Депутаты будут голосовать за внесение изменений в бюджете города, реорганизацию медицинских учреждений и коммунальных предприятий, также рассмотрят земельные и процедурные вопросы.
С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: сессия горсовета, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 15:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов созывает внеочередную сессию горсовета, соответствующее распоряжение уже подписано, передают в пресс-службе мэрии.".