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В Харькове депутаты соберутся на внеочередную сессию горсовета – зачем и когда

Политика 15:00   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове депутаты соберутся на внеочередную сессию горсовета – зачем и когда Фото: Василий Голосный

Городской голова Игорь Терехов созывает внеочередную сессию горсовета, соответствующее распоряжение уже подписано, передают в пресс-службе мэрии.

На 36-ю внеочередную сессию депутаты соберутся завтра, 24 февраля, в 14:00. Как обычно, ее проведут в онлайн-режиме.

Планируется, что на заседании рассмотрят 25 вопросов, также есть и раздел «Разное». Депутаты будут голосовать за внесение изменений в бюджете города, реорганизацию медицинских учреждений и коммунальных предприятий, также рассмотрят земельные и процедурные вопросы.

С полным списком вопросов можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городской голова Игорь Терехов созывает внеочередную сессию горсовета, соответствующее распоряжение уже подписано, передают в пресс-службе мэрии.".