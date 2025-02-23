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Де йшли бої на Харківщині та які результати: дані Генштабу на 16:00

Україна 17:05   23.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де йшли бої на Харківщині та які результати: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, вдень 23 лютого ворог намагався просунутися на Харківському та Куп’янському напрямках.

На півночі Харківщини був один бій у районі Вовчанська. На Куп’янщині, зазначають у Генштабі, противник штурмував позиції українських захисників біля Загризового. Внаслідок атак ЗС РФ просунутися не змогли.

Крім того, росіяни вдарили з авіації по населеному пункту Леміщине.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 17:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, вдень 23 лютого ворог намагався просунутися на Харківському та Куп’янському напрямках.".