Де йшли бої на Харківщині та які результати: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
За даними Генштабу ЗСУ, вдень 23 лютого ворог намагався просунутися на Харківському та Куп’янському напрямках.
На півночі Харківщини був один бій у районі Вовчанська. На Куп’янщині, зазначають у Генштабі, противник штурмував позиції українських захисників біля Загризового. Внаслідок атак ЗС РФ просунутися не змогли.
Крім того, росіяни вдарили з авіації по населеному пункту Леміщине.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 17:05;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, вдень 23 лютого ворог намагався просунутися на Харківському та Куп’янському напрямках.".