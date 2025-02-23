Де йшли бої на Харківщині та які результати: дані Генштабу на 16:00

За даними Генштабу ЗСУ, вдень 23 лютого ворог намагався просунутися на Харківському та Куп’янському напрямках.

На півночі Харківщини був один бій у районі Вовчанська. На Куп’янщині, зазначають у Генштабі, противник штурмував позиції українських захисників біля Загризового. Внаслідок атак ЗС РФ просунутися не змогли.

Крім того, росіяни вдарили з авіації по населеному пункту Леміщине.