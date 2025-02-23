Live
  • Нд 23.02.2025
  • Харків  -5°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.55

Як українські захисники відбивали штурм росіян біля Лозової (відео)

Україна 13:35   23.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як українські захисники відбивали штурм росіян біля Лозової (відео) Скріншот

Відео боїв на Куп’янському напрямку опублікували українські військові.

На ньому видно, як українські захисники відбивають ворожі атаки на Харківщині. Як уточнили військові, окупанти намагалися прорватися біля Лозової на Куп’янщині.

“1 БрОП «Буревій» разом з 429-им окремим полком безпілотних систем «АХІЛЛЕС» та десантниками 77 ОАеМБр виявили та спалили ворожу техніку – знищено 4 ворожі БМП”, – уточнили бійці ЗСУ.

Відео: 1 БрОП «Буревій»

Читайте також: У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Харкові депутати зберуться на позачергову сесію міськради – навіщо і коли
У Харкові депутати зберуться на позачергову сесію міськради – навіщо і коли
23.02.2025, 15:00
Сьогодні 23 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 лютого: яке свято та день в історії
23.02.2025, 06:00
Як українські захисники відбивали штурм росіян біля Лозової (відео)
Як українські захисники відбивали штурм росіян біля Лозової (відео)
23.02.2025, 13:35
У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну
У ніч на 23 лютого ворог випустив рекордну кількість дронів за всю війну
23.02.2025, 11:55
У лютому ЗСУ помітили “цікаву відмінність” на Харківському напрямку
У лютому ЗСУ помітили “цікаву відмінність” на Харківському напрямку
23.02.2025, 09:55
Новини Харкова — головне за 23 лютого: терор Куп’янщини, пожежа в Циркунах
Новини Харкова — головне за 23 лютого: терор Куп’янщини, пожежа в Циркунах
23.02.2025, 13:03

Новини за темою:

10:58
Майже 500 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі Харківщини
09:55
У лютому ЗСУ помітили “цікаву відмінність” на Харківському напрямку
08:26
Генштаб: чотири населені пункти Харківщини обстріляла РФ, де атакувала
08:21
Генштаб: 121 бій зафіксували за добу, яка ситуація на Харківщині
11:42
ОТУВ “Харків”: 515 разів вдарили росіяни по позиціях ЗСУ – чим били

Ви читали новину: «Як українські захисники відбивали штурм росіян біля Лозової (відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 13:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео боїв на Куп’янському напрямку опублікували українські військові.".