Як українські захисники відбивали штурм росіян біля Лозової (відео)
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Відео боїв на Куп’янському напрямку опублікували українські військові.
На ньому видно, як українські захисники відбивають ворожі атаки на Харківщині. Як уточнили військові, окупанти намагалися прорватися біля Лозової на Куп’янщині.
“1 БрОП «Буревій» разом з 429-им окремим полком безпілотних систем «АХІЛЛЕС» та десантниками 77 ОАеМБр виявили та спалили ворожу техніку – знищено 4 ворожі БМП”, – уточнили бійці ЗСУ.
Відео: 1 БрОП «Буревій»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 13:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео боїв на Куп’янському напрямку опублікували українські військові.".