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Как украинские защитники отбивали штурм россиян возле Лозовой (видео)

Украина 13:35   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как украинские защитники отбивали штурм россиян возле Лозовой (видео) Скриншот

Видео боев на Купянском направлении опубликовали украинские военные.

На нем видно, как украинские защитники отбивают вражеские атаки на Харьковщине. Как уточнили военные, оккупанты пытались прорваться около Лозовой на Купянщине.

«1 БрОП «Буревий» вместе с 429-м отдельным полком беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и десантниками 77 ОАЭМБр обнаружили и сожгли вражескую технику – уничтожены 4 вражеских БМП», – уточнили бойцы ВСУ.

Видео: 1 БрОП «Буревий»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 13:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео боев на Купянском направлении опубликовали украинские военные.".