Как украинские защитники отбивали штурм россиян возле Лозовой (видео)

Видео боев на Купянском направлении опубликовали украинские военные.

На нем видно, как украинские защитники отбивают вражеские атаки на Харьковщине. Как уточнили военные, оккупанты пытались прорваться около Лозовой на Купянщине.

«1 БрОП «Буревий» вместе с 429-м отдельным полком беспилотных систем «АХИЛЛЕС» и десантниками 77 ОАЭМБр обнаружили и сожгли вражескую технику – уничтожены 4 вражеских БМП», – уточнили бойцы ВСУ.

Видео: 1 БрОП «Буревий»

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