Где шли бои на Харьковщине и какие результаты: данные Генштаба на 16:00

По данным Генштаба ВСУ, днем 23 февраля враг пытался продвинуться на Харьковском и Купянском направлении.

На севере Харьковщины был один бой в районе Волчанска. На Купянщине, отмечают в Генштабе, противник штурмовал позиции украинских защитников около Загрызово. В результате атак ВС РФ продвинуться не смогли.

Кроме того, россияне ударили из авиации по Лемещино.