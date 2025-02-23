Где шли бои на Харьковщине и какие результаты: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
По данным Генштаба ВСУ, днем 23 февраля враг пытался продвинуться на Харьковском и Купянском направлении.
На севере Харьковщины был один бой в районе Волчанска. На Купянщине, отмечают в Генштабе, противник штурмовал позиции украинских защитников около Загрызово. В результате атак ВС РФ продвинуться не смогли.
Кроме того, россияне ударили из авиации по Лемещино.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 17:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Генштаба ВСУ, днем 23 февраля враг пытался продвинуться на Харьковском и Купянском направлении.".