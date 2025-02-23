Зеленский прокомментировал провал обороны Харьковщины: какие у него претензии

На пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2025» президент Владимир Зеленский прокомментировал наступление РФ в мае 2024 года, а также рассказал, что больше всего разочарован не потерей территорий.

В частности Зеленский ответил на вопрос журналистки, касаемо поиска виновных в провале обороны Харьковской области. Он убежден: это никак не повлияет на уровень доверия между военными и властью, а также не станет причиной преследования командиров за принятые решения во время боевых действий.

«Там вопрос был не территорий. Вопрос не только территорий, потому что когда идет история борьбы за те или иные украинские земли, гибнет множество людей. И когда мы говорим «небрежность», вопрос в километрах, это важно – но на каждом этом километре гибли люди. Там серьезный вопрос, пусть правоохранительные органы разбираются. Я с уважением отношусь к старшему офицерскому составу, но гибнут солдаты», – сказал Зеленский.

А когда гибнут солдаты, уверен президент, отвечать должно руководство. Говорить о выводах рано – этим должно заниматься следствие, констатировал Зеленский.

«Просто сказать «У нас война» – и закрывать глаза на все, я думаю, что это неправильно. Поэтому я так и сказал – пусть люди разбираются. Но военные в окопах. У меня вопрос был в этот момент, когда шло следствие, и мы были на ставке. У меня был вопрос, один, ко всему высокому руководству. Они были там, у ребят на передовом окопе? Нет. Какие претензии тогда к этим ребятам, что они куда-то отошли или что-то там произошло? А у меня претензии, что большое количество из них погибло там. Нужно разобраться? Я считаю что нужно», – резюмировал президент.

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Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.

21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен. 22 января стало известно, что за Галушкина внесли указанную сумму. Однако уже вечером Галушкина вновь задержали. Также в этот день избрали меру пресечения Горбенко — 60 суток под стражей с правом выйти под залог в 25 миллионов гривен.

А 24 января Галушкину избрали меру пресечения по второму подозрению по делу о прорыве обороны Харьковщины весной 2024 года. Суд постановил: взять подозреваемого под стражу без права внесения залога. Известно, что защита Галушкина планирует оспорить решение.

Позже адвокат Галушкина Михаил Величко опубликовал заявление военного. В нем Галушкин заявил, что готов пойти на фронт в должности солдата. Он также отметил, что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои, есть потери людей и территорий. Но это, по его словам, происходит не потому, что командирам не хватает профессионализма. Причина, подчеркнул Галушкин, в том, что оккупанты бросают насмерть своих солдат, не считая потери.

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