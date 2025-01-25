Дело обороны Харьковщины: Галушкина оставили в СИЗО без права на залог
24 января в Киеве экс-командующему ОТГ «Харьков», бригадному генералу Юрию Галушкину избирали меру пресечения по второму подозрению по делу о прорыве обороны Харьковщины весной 2024 года.
Как передает «Суспільне Харків», во время заседания адвокат военного Михаил Величко попросил не принимать никакой меры пресечения и освободить подзащитного из-под стражи. Также он ходатайствовал об отводе прокуроров, мол, следователи не проводили новых следственных действий, а использовали материалы по предварительному уголовному производству против Галушкина.
Отмечается, что прокуроры не согласились с ходатайством адвоката об отводе.
«Сторона защиты перед общественностью, средствами массовой информации хочет дискредитировать прокуроров», – рассказал прокурор Андрей Похил.
Суд не удовлетворил ходатайство Величко.
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В то же время прокуратура просила применить к Галушкину содержание под стражей без права внесения залога. Также правоохранители подали ходатайство о закрытом судебном заседании, которое судья удовлетворил.
Также отмечается, что три человека подали заявление о том, что готовы взять Галушкина на поруки. Среди них — двое нардепов и военный.
Суд постановил: взять Галушкина под стражу без права внесения залога. Известно, что защита Галушкина планирует оспорить решение.
Также суд обязал следственный изолятор обеспечить медицинскую помощь и лечение подозреваемого.
Как объяснили «Суспільному» родные фигуранта, в начале января военному вставляли в плечо пластину, со дня задержания медпомощи он не получал. Родственники говорят, что Галушкину нужно делать перевязки и пить обезболивающие.
Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.
21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен. 22 января стало известно, что за Галушкина внесли указанную сумму. Однако уже вечером Галушкина вновь задержали. Также в этот день избрали меру пресечения Горбенко — 60 суток под стражей с правом выйти под залог в 25 миллионов гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: адвокат, заседание, оборона, ОТГВ "Харьков", прорыв, харьковщина, Юрий Галушкин;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 07:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 января в Киеве экс-командующему ОТГ «Харьков», бригадному генералу Юрию Галушкину избирали меру пресечения по второму подозрению по делу о прорыве обороны Харьковщины.".