Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат
Бывший командующий ОТГ «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, подозреваемый по делу о прорыве обороны Харьковщины, сделал заявление. Он отметил, что готов пойти на фронт в звании рядового солдата.
Заявление военного опубликовал его адвокат Михаил Величко 24 января. В ней Галушкин отметил, что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои, есть потери людей и территорий. Но это, по его словам, происходит не потому, что командирам не хватает профессионализма. Причина, подчеркнул Галушков, в том, что оккупанты бросают насмерть своих солдат, не считая потери.
«Командиры всех уровней, как и я в свое время, делают все возможное для победы. Однако продолжающиеся судебные процессы могут повлиять на их решимость и действия. Мы не имеем права подрывать доверие наших военных, ведь это может дорого нам стоить», — говорится в заявлении.
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«Находясь в изоляторе временного содержания и следственном изоляторе, мне вручили новое подозрение – якобы я пытаюсь уйти от правосудия. А теперь – главное. Независимо от того, как и когда завершатся расследование и суд, заявляю: у меня есть честь и я готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину. Если, несмотря на здоровье, я смогу уничтожить еще одного оккупанта, это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест. Это позволит мне сохранить честь. Примите это решение – и украинцы будут вам благодарны», — написал Галушкин.
Тем временем в Киеве сегодня, 24 января, Галушкину выбирают меру пресечения по второму подозрению, передает «Суспільне Харків». По их данным, перед заседанием у Галушкина была конфиденциальная встреча с адвокатами.
Отмечается, что адвокат подозреваемого Величко попросил отвода прокуроров. По словам защитника Галушкина, следователи и прокуроры не проводили новых следственных действий, а использовали материалы по предварительному уголовному производству против экс-командующего ОТГ «Харьков».
Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.
21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен. 22 января стало известно, что за Галушкина внесли указанную сумму. Однако уже вечером Галушкина вновь задержали. Также в этот день избрали меру пресечения Горбенко — 60 суток под стражей с правом выйти под залог в 25 миллионов гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мера пресечения, оборона, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 15:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший командующий ОТГ «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, подозреваемый по делу о прорыве обороны Харьковщины, сделал заявление. ".