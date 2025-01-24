Live
  • Пт 24.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат

Общество 15:59   24.01.2025
Виктория Яковенко
Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат Фото: АрмияInform

Бывший командующий ОТГ «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, подозреваемый по делу о прорыве обороны Харьковщины, сделал заявление. Он отметил, что готов пойти на фронт в звании рядового солдата.

Заявление военного опубликовал его адвокат Михаил Величко 24 января. В ней Галушкин отметил, что сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои, есть потери людей и территорий. Но это, по его словам, происходит не потому, что командирам не хватает профессионализма. Причина, подчеркнул Галушков, в том, что оккупанты бросают насмерть своих солдат, не считая потери.

«Командиры всех уровней, как и я в свое время, делают все возможное для победы. Однако продолжающиеся судебные процессы могут повлиять на их решимость и действия. Мы не имеем права подрывать доверие наших военных, ведь это может дорого нам стоить», — говорится в заявлении.

Читайте также: Дело об обороне Харьковщины: кого не хватает среди фигурантов — мнения

«Находясь в изоляторе временного содержания и следственном изоляторе, мне вручили новое подозрение – якобы я пытаюсь уйти от правосудия. А теперь – главное. Независимо от того, как и когда завершатся расследование и суд, заявляю: у меня есть честь и я готов, даже в звании бригадного генерала, но в должности обычного рядового солдата, воевать за Украину. Если, несмотря на здоровье, я смогу уничтожить еще одного оккупанта, это принесет больше пользы государству, чем судебный процесс и мой арест. Это позволит мне сохранить честь. Примите это решение – и украинцы будут вам благодарны», — написал Галушкин.

заявление Галушкина по делу про прорыв обороны Харьковщины
Фото: Михаил Величко
заявление Галушкина по делу про прорыв обороны Харьковщины
Фото: Михаил Величко

Тем временем в Киеве сегодня, 24 января, Галушкину выбирают меру пресечения по второму подозрению, передает «Суспільне Харків». По их данным, перед заседанием у Галушкина была конфиденциальная встреча с адвокатами.

Отмечается, что адвокат подозреваемого Величко попросил отвода прокуроров. По словам защитника Галушкина, следователи и прокуроры не проводили новых следственных действий, а использовали материалы по предварительному уголовному производству против экс-командующего ОТГ «Харьков».

Напомним, 20 января ГБР и СБУ сообщили о задержании двоих генералов и полковника, ответственных за неудачную оборону Харьковщины в ходе наступления российских войск в мае 2024 года. Фигуранты — это бывший командующий ОТГ «Харьков» бригадный генерал Юрий Галушкин, бывший командир 125-й львовской бригады ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин, который командовал 415-м батальоном 23-й ОМБр.

21 января троим подозреваемым начали избирать меры пресечения в Печерском райсуде Киева. Лапину назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, а Галушкину — содержание под стражей на 60 суток с возможностью внести залог в 5 миллионов гривен. 22 января стало известно, что за Галушкина внесли указанную сумму. Однако уже вечером Галушкина вновь задержали. Также в этот день избрали меру пресечения Горбенко — 60 суток под стражей с правом выйти под залог в 25 миллионов гривен.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
24.01.2025, 13:03
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
24.01.2025, 10:20
Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер
Новости Харькова — главное за 24 января: опасная погода, в ДТП погибла блогер
24.01.2025, 15:33
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
24.01.2025, 13:43
Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове
Адвокат просил оправдать оккупанта, приказавшего стрелять по авто в Харькове
24.01.2025, 12:18
Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат
Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат
24.01.2025, 15:59

Новости по теме:

20:42
«Сумма очень большая»: экс-главе СБУ Харьковщины Дудину суд определил залог
23:02
Харьковчанина Новосельцева, препятствовавшего ВСУ, суд отправил в СИЗО
18:41
Экс-чиновница ХОВА внесла 3,6 млн залога: детали дела о хищении на курятине
22:47
Арест с залогом в 500 млн: в суде Гринкевич отказался говорить об экс-невесте
18:29
ВАКС арестовал нардепа Одарченко из Харькова на 2 месяца под залог в 15 млн

Вы читали новость: «Провал обороны Харьковщины: Галушкин говорит, что готов воевать как солдат»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 15:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший командующий ОТГ «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин, подозреваемый по делу о прорыве обороны Харьковщины, сделал заявление. ".