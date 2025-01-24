Провал оборони Харківщини: Галушкін каже, що готовий воювати як солдат
Колишній командувач ОТУ «Харків», бригадний генерал Юрій Галушкін, який є підозрюваним у справі про прорив оборони Харківщини, зробив заяву. Він зазначив, що готовий піти на фронт у званні рядового солдата.
Заяву військового опублікував його адвокат Михайло Величко 24 січня. У ній Галушкін зазначив, що наразі по всій лінії фронту йдуть запеклі бої, є втрати людей і територій. Але це, за його словами, відбувається не тому, що командирам бракує професіоналізму. Причина, підкреслив Галушків, бо окупанти кидають на смерть своїх солдатів, не рахуючи втрати.
«Командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії. Ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати», – йдеться у заяві.
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«Перебуваючи в ізоляторі тимчасового тримання та слідчому ізоляторі, мені вручили нову підозру — нібито я намагаюся втекти від правосуддя. А тепер — головне. Незалежно від того, як і коли завершаться розслідування та суд, заявляю: я маю честь і готовий, навіть у званні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата, воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров’я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі державі, ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь. Прийміть це рішення — і українці будуть вам вдячні», – написав Галушкін.
Тим часом у Києві сьогодні, 24 січня, Галушкіну обирають запобіжний захід за другою підозрою, передає «Суспільне». За їхніми даними, перед засіданням Галушкін мав конфіденційну зустріч з адвокатами.
Зазначається, що адвокат підозрюваного Величко попросив відвід прокурорів. За словами захисника Галушкіна, слідчі та прокурори не проводили нових слідчих дій, а використали матеріали з попереднього кримінального провадження проти екскомандувача ОТУ «Харків».
Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини у ході наступу російських військ у травні 2024 року. Фігуранти – це колишній командувач ОТУ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командир 125-ї львівської бригади ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін, який командував 415-м батальйоном 23-ї ОМБр.
21 січня трьом підозрюваним почали обирати запобіжні заходи у Печерському райсуді Києва. Лапіну призначили тримання під вартою терміном на 60 діб, а Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внести заставу у 5 мільйонів гривень. 22 січня стало відомо, що за Галушкіна внесли вказану суму. Одна вже ввечері Галушкіна знову затримали. Також цього дня обрали запобіжний захід Горбенку — 60 діб під вартою з правом вийти під заставу у 25 мільйонів гривень.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мера пресечения, оборона, ОТГВ "Харьков", харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 15:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній командувач ОТУ «Харків», бригадний генерал Юрій Галушкін, який є підозрюваним у справі про прорив оборони Харківщини, зробив заяву. ".