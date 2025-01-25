Справа оборони Харківщини: Галушкіна залишили у СІЗО без права на заставу

24 січня у Києві екскомандувачу ОТУ «Харків», бригадному генералу Юрію Галушкіну обирали запобіжний захід за другою підозрою у справі про прорив оборони Харківщини навесні 2024 року.

Як передає «Суспільне Харків», під час засідання адвокат військового Михайло Величко попросив не ухвалювати жодного запобіжного заходу і звільнити підзахисного з-під варти. Також він клопотав про відвід прокурорів, мовляв, слідчі не проводили нових слідчих дій, а використали матеріали з попереднього кримінального провадження проти Галушкіна.

Зазначається, що прокурори не погоджувались із клопотанням адвоката про відвід.

«Сторона захисту перед громадськістю, засобами масової інформації хоче дискредитувати прокурорів», – розповів прокурор Андрій Похил.

Суд не задовольнив клопотання Величка.

Водночас прокуратура просила застосувати до Галушкіна тримання під вартою без права внесення застави. Також правоохоронці подали клопотання про закрите судове засідання, яке суддя задовольнив.

Також зазначається, що троє людей подали заяву про те, що готові взяти Галушкіна на поруки. Серед них — двоє нардепів та військовий.

Суд ухвалив: взяти Галушкіна під варту без права внесення застави. Відомо, що захист Галушкіна планує оскаржити рішення.

Також суд зобов’язав слідчий ізолятор забезпечити медичну допомогу і лікування підозрюваного.

Як пояснили «Суспільному» рідні фігуранта, на початку січня військовому вставляли в плече пластину, від дня затримання меддопомоги він не отримував. Родичі кажуть, що Галушкіну треба робити перевʼязки й пити знеболювальні.

Нагадаємо, 20 січня ДБР та СБУ повідомили про затримання двох генералів та полковника, відповідальних за невдалу оборону Харківщини у ході наступу російських військ у травні 2024 року. Фігуранти – це колишній командувач ОТУ «Харків» бригадний генерал Юрій Галушкін, колишній командир 125-ї львівської бригади ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко та полковник Ілля Лапін, який командував 415-м батальйоном 23-ї ОМБр.

21 січня трьом підозрюваним почали обирати запобіжні заходи у Печерському райсуді Києва. Лапіну призначили тримання під вартою терміном на 60 діб, а Галушкіну — тримання під вартою на 60 діб із можливістю внести заставу у 5 мільйонів гривень. 22 січня стало відомо, що за Галушкіна внесли вказану суму. Одна вже ввечері Галушкіна знову затримали. Також цього дня обрали запобіжний захід Горбенку — 60 діб під вартою з правом вийти під заставу у 25 мільйонів гривень.