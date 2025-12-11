Зміївщина готується до можливого підтоплення: евакуювати можуть 900 людей

Напередодні, 10 грудня, у Зміївській громаді провели засідання комісії з питань ТЕБ та НС. Основне питання – підготовка до оперативних дій у разі можливого погіршення ситуації на Печенізькому водосховищі.

У Зміївській міськраді зазначили, що під час засідання затвердили чіткий алгоритм реагування, який містить: оперативне оповіщення населення, введення у готовність сил та засобів реагування, організацію евакуації жителів із зон можливого підтоплення, роботу тимчасових пунктів розміщення та забезпечення первинних потреб населення.

«За оцінками фахівців, при проходженні проривної хвилі висотою 3-4 метри, рівень води в річці Сіверський Донець може підвищитися до 5–8 метрів, що несе ризики для інфраструктури та окремих територій громади», – підкреслили у місцевій міськраді.

Там уточнили, що до зон ймовірного підтоплення включені:

м. Зміїв: частини вул. Покровська, Донецька, Шевченка, Заливна, Росяна, Селянська, Залізнична, пров. Росяний, в’їзд Росяний.

селище Зідьки: частини вул. Шляхова, Квіткова, Мічуріна, Водогінна, Ковтуна та в’їзд Зміївський.

с. Задонецьке: пров. Донецький.

с. Коропове: вул. Набережна.

Також частково: села Камплиця та Черемушне.

За попередніми прогнозами, у разі погіршення ситуації може виникнути необхідність евакуювати близько 900 мешканців громади.

Жителів закликали слідкувати за офіційними повідомленнями, не піддаватися панічним настроям та за необхідності бути готовими виконувати вказівки аварійних служб.

Нагадаємо, масованих ударів по переправах через Печенізьке водосховище завдала російська армія в 7 грудня. Після серії вибухів, що пролунала в Чугуївському районі, селищний голова Олександр Гусаров заявив про «приліт» по греблі Печенізького водосховища. Він відзначив, що рух дорогою по дамбі припинений. Слідом Служба відновлення та розвитку інфраструктури повідомила про тимчасове закриття руху на двох дорогах: Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук і Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка». На мапі об’їзду дорожники вказали, що дамба в Печенігах і міст у Старому Салтові зруйновані. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: внаслідок удару по Старому Салтову загинули двоє чоловіків, ще восьмеро чоловіків постраждали. 8 грудня провели засідання координаційного штабу, присвячене ситуації в громадах біля Печенізького водосховища. За його результатами Синєгубов повідомив, що підстав для евакуації населення наразі немає. Рівень води у водосховищі постійно моніторять. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що мета російських ударів – порушити логістику підрозділів Сил оборони, котрі тримають оборону на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках. Проте в ЗСУ запевняють: до такого розвитку подій готувалися заздалегідь. Відповідну заяву зробили в 16-му армійському корпусі. За словами військових, оборонці мають резервні маршрути та накопичені запаси. Тож втрата можливості руху через Печенізьку греблю не матиме критичного впливу на ведення бойових дій.