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У Харкові проведуть засідання екологічного комітету Верховної Ради

Політика 12:01   06.03.2023
Оксана Горун
У Харкові проведуть засідання екологічного комітету Верховної Ради

Виїзне засідання екокомітету відбудеться 9-10 березня 2023 року в Харкові та Харківській області, повідомили на сторінці комітету.

9 – 10 березня 2023 року заплановано проведення виїзного засідання Комітету до м. Харків та Харківської області на тему: “Проблеми довкілля та шкода, нанесена повномасштабним вторгненням російських військ в Україну”. Більш докладно щодо проведення засідання буде проінформовано додатково“, – зазначили у комітеті.

Харківська область нарівні з Донецькою та Луганською є однією із найбільш постраждалих від російського вторгнення. За останніми даними, збитки, завдані екології України в цілому діями армії РФ, вже наближаються до 2 трильйонів гривень.

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“Ми вже нарахували понад один трильйон 743 мільярди гривень збитків, завданих збройною агресією”, – наводив дані 17 лютого в нацмарафоні в.о. голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 12:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виїзне засідання екокомітету відбудеться 9-10 березня 2023 року в Харкові та Харківській області, повідомили на сторінці комітету".