В Харькове проведут заседание экологического комитета Верховной Рады
Выездное заседание экокомитета состоится 9-10 марта 2023 года в Харькове и Харьковской области, сообщили на странице комитета.
«9 — 10 марта 2023 запланировано проведение выездного заседания Комитета в г. Харьков и Харьковской области на тему: «Проблемы окружающей среды и ущерб, нанесенный полномасштабным вторжением российских войск в Украину». Более подробно о проведении заседания будет проинформировано дополнительно», — отметили в комитете.
Харьковская область наравне с Донецкой и Луганской является одной из наиболее пострадавших от российского вторжения. По последним данным, ущерб, нанесенный экологии Украины в целом действиями армии РФ, уже приближается к 2 триллионам гривен.
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«Мы уже насчитали более одного триллиона 743 миллиарда гривен ущерба, нанесенного вооруженной агрессией», — приводил данные 17 февраля в нацмарафоне и. о. главы Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выездное заседание экокомитета состоится 9-10 марта 2023 года в Харькове и Харьковской области, сообщили на странице комитета".