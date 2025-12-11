Live

Змиевщина готовится к возможному подтоплению: эвакуировать могут 900 человек

Общество 14:47   11.12.2025
Виктория Яковенко
Змиевщина готовится к возможному подтоплению: эвакуировать могут 900 человек Фото: Змиевской горсовет

Накануне, 10 декабря, в Змиевской громаде провели заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Основной вопрос – подготовка к оперативным действиям при возможном ухудшении ситуации на Печенежском водохранилище.

В Змиевском горсовете отметили, что во время заседания утвердили четкий алгоритм реагирования, содержащий оперативное оповещение населения, введение в готовность сил и средств реагирования, организацию эвакуации жителей из зон возможного подтопления, работу временных пунктов размещения и обеспечение первичных потребностей населения.

«По оценкам специалистов, при прохождении прорывной волны высотой 3-4 метра, уровень воды в реке Северский Донец может повыситься до 5–8 метров, что несет риски для инфраструктуры и отдельных территорий громады», — подчеркнули в местном горсовете.

Там уточнили, что в зону вероятного подтопления включены:

  • г. Змиев: части ул. Покровская, Донецкая, Шевченко, Заливная, Росяна, Крестьянская, Железнодорожная, пер. Росяной, въезд Росяной.
  • поселок Зидьки: части ул. Шляховая, Цветочная, Мичурина, Водогонная, Ковтуна и въезд Змиевский.
  • с. Задонецкое: пер. Донецкая.
  • с. Карповое: ул. Набережная.
  • Также частично: села Камплица и Черемушное.

По предварительным прогнозам, при ухудшении ситуации может возникнуть необходимость эвакуировать около 900 жителей громады.

заседание на Змиевщине
Фото: Змиевской горсовет

Жителей призвали следить за официальными сообщениями, не поддаваться паническим настроениям и при необходимости быть готовыми выполнять указания аварийных служб.

Напомним, массированные удары по переправам через Печенежское водохранилище нанесла российская армия в 7 декабря. После серии взрывов, раздавшейся в Чугуевском районе, поселковый глава Александр Гусаров заявил о «прилете» по дамбе Печенежского водохранилища. Он отметил, что движение по дороге по дамбе приостановлено. Следом Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о временном закрытии движения на двух дорогах: Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка». На карте объезда дорожники указали, что дамба в Печенегах и мост в Старом Салтове разрушены. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в результате удара по Старому Салтову погибли двое мужчин, еще восемь мужчин пострадали. 8 декабря провели заседание координационного штаба, посвященное ситуации в громадах возле Печенежского водохранилища. По его результатам Синегубов сообщил, что оснований для эвакуации населения пока нет. Уровень воды в водохранилище постоянно мониторят. Аналитики Института изучения войны отметили, что цель российских ударов – нарушить логистику подразделений Сил обороны, которые держат оборону на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях. Однако в ВСУ уверяют: к такому развитию событий готовились заранее. Соответствующее заявление было сделано в 16-м армейском корпусе. По словам военных, у защитников резервные маршруты и накопленные запасы. Поэтому потеря возможности движения через Печенежскую дамбу не повлияет на ведение боевых действий.

Читайте также: Открывает новое направление фронта на Харьковщине – эксперт об ударе по дамбе

Автор: Виктория Яковенко
