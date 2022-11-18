В Харькове заседали чиновники и нардепы. Информация Синегубова (фото)

Все вопросы восстановления инфраструктуры Харьковской области, требующие изменений законодательства, переданы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и услуг ЖКХ и будут вынесены на рассмотрение парламента.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов по итогам выездного заседания в Харькове с участием народных депутатов и директоров критически важных предприятий области.

Он напомнил, что почти во всех деоккупированных громадах уже восстановлено электроснабжение, а газ вернули примерно на 80% освобожденных территорий.

Также Синегубов отметил, что восстановление критической инфраструктуры зависит от темпов разминирования, что в свою очередь требует активной международной коммуникации для получения большего количества специальной техники.

Мэр Харькова Игорь Терехов, который также присутствовал на заседании, ранее сообщил, что с начала полномасштабного вторжения враг повредил в городе 117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети».