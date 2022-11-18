В Харькове заседали чиновники и нардепы. Информация Синегубова (фото)
Все вопросы восстановления инфраструктуры Харьковской области, требующие изменений законодательства, переданы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и услуг ЖКХ и будут вынесены на рассмотрение парламента.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов по итогам выездного заседания в Харькове с участием народных депутатов и директоров критически важных предприятий области.
Он напомнил, что почти во всех деоккупированных громадах уже восстановлено электроснабжение, а газ вернули примерно на 80% освобожденных территорий.
Также Синегубов отметил, что восстановление критической инфраструктуры зависит от темпов разминирования, что в свою очередь требует активной международной коммуникации для получения большего количества специальной техники.
Мэр Харькова Игорь Терехов, который также присутствовал на заседании, ранее сообщил, что с начала полномасштабного вторжения враг повредил в городе 117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети».
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 20:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все вопросы восстановления инфраструктуры Харьковской области, требующие изменений законодательства, переданы на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и услуг ЖКХ и будут вынесены на рассмотрение парламента.".