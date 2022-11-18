ТЭЦ-3, трубы и котельные: больше ста объектов ХТС повредил враг в Харькове

117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети» повредил враг в Харькове за время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, среди объектов одна ТЭЦ, 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, а также три насосные станции.

Мэр сообщил, что на восстановление ТЭЦ-3 направлено 70 миллионов гривен из бюджета города и средства государственного бюджета.

«Мы работаем все вместе. Надеемся также на реализацию «Проекта развития городской инфраструктуры-2» совместно с Международным банком реконструкции и развития, что позволит ХТС и «Харьковводоканалу» получить средства на восстановление своих объектов», — отметил Терехов.