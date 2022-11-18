Live
  • Пятница 18.11.2022
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.77
    • 🟢

ТЭЦ-3, трубы и котельные: больше ста объектов ХТС повредил враг в Харькове

Общество 18:53   18.11.2022
Елена Нагорная
ТЭЦ-3, трубы и котельные: больше ста объектов ХТС повредил враг в Харькове

117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети» повредил враг в Харькове за время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, среди объектов одна ТЭЦ, 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, а также три насосные станции.

Мэр сообщил, что на восстановление ТЭЦ-3 направлено 70 миллионов гривен из бюджета города и средства государственного бюджета.

«Мы работаем все вместе. Надеемся также на реализацию «Проекта развития городской инфраструктуры-2» совместно с Международным банком реконструкции и развития, что позволит ХТС и «Харьковводоканалу» получить средства на восстановление своих объектов», — отметил Терехов.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:09
Армия РФ обстреляла газовое предприятие на Чугуевщине — пострадал работник
18:29
14 населенных пунктов обстрелял враг на Харьковщине в течение суток — Генштаб
18:13
Лицею на Харьковщине при оккупации присвоили статус российского — прокуратура
17:49
Терехов перешел на украинский, однако ему все равно грозит штраф (документ)
16:36
Первый снег в Харькове: более 2 тысяч коммунальщиков расчищали улицы и дворы

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ТЭЦ-3, трубы и котельные: больше ста объектов ХТС повредил враг в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 18:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети» повредил враг в Харькове за время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов.".