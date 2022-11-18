ТЭЦ-3, трубы и котельные: больше ста объектов ХТС повредил враг в Харькове
117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети» повредил враг в Харькове за время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, среди объектов одна ТЭЦ, 20 км магистральных трубопроводов, 44 котельные, 46 центральных и семь индивидуальных тепловых пунктов, а также три насосные станции.
Мэр сообщил, что на восстановление ТЭЦ-3 направлено 70 миллионов гривен из бюджета города и средства государственного бюджета.
«Мы работаем все вместе. Надеемся также на реализацию «Проекта развития городской инфраструктуры-2» совместно с Международным банком реконструкции и развития, что позволит ХТС и «Харьковводоканалу» получить средства на восстановление своих объектов», — отметил Терехов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «ТЭЦ-3, трубы и котельные: больше ста объектов ХТС повредил враг в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2022 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "117 инфраструктурных объектов КП «Харьковские тепловые сети» повредил враг в Харькове за время войны, сообщил городской голова Игорь Терехов.".