ТЕЦ-3, труби та котельні: понад сто об’єктів ХТМ пошкодив ворог у Харкові

117 інфраструктурних об’єктів КП “Харківські теплові мережі” пошкодив ворог у Харкові за час війни, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, серед об’єктів одна ТЕЦ, 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, 46 центральних та сім індивідуальних теплових пунктів, а також три насосні станції.

Мер повідомив, що на відновлення ТЕЦ-3 спрямовано 70 мільйонів гривень із бюджету міста та кошти державного бюджету.

“Ми працюємо всі разом. Я вдячний Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку. Сподіваємося також на реалізацію «Проєкту розвитку міської інфраструктури – 2» спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Це дозволить «Харківським тепловим мережам» та «Харківводоканалу» отримати кошти на відновлення своїх об’єктів”, – зазначив Терехов.