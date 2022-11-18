ТЕЦ-3, труби та котельні: понад сто об’єктів ХТМ пошкодив ворог у Харкові
117 інфраструктурних об’єктів КП “Харківські теплові мережі” пошкодив ворог у Харкові за час війни, повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, серед об’єктів одна ТЕЦ, 20 км магістральних трубопроводів, 44 котельні, 46 центральних та сім індивідуальних теплових пунктів, а також три насосні станції.
Мер повідомив, що на відновлення ТЕЦ-3 спрямовано 70 мільйонів гривень із бюджету міста та кошти державного бюджету.
“Ми працюємо всі разом. Я вдячний Кабінету Міністрів України, Міністерству регіонального розвитку. Сподіваємося також на реалізацію «Проєкту розвитку міської інфраструктури – 2» спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Це дозволить «Харківським тепловим мережам» та «Харківводоканалу» отримати кошти на відновлення своїх об’єктів”, – зазначив Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "117 інфраструктурних об’єктів КП “Харківські теплові мережі” пошкодив ворог у Харкові за час війни, повідомив міський голова Ігор Терехов".