У Харкові засідали чиновники та нардепи. Інформація Синєгубова (фото)

Усі питання відновлення інфраструктури Харківської області, що потребують змін законодавства, передані на опрацювання комітету Верховної Ради з питань енергетики та послуг ЖКГ і будуть винесені на розгляд парламенту.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов за підсумками виїзного засідання у Харкові за участю народних депутатів та директорів критично важливих підприємств області.

Він нагадав, що майже у всіх деокупованих громадах вже відновлено електропостачання, а газ повернули приблизно на 80% звільнених територій.

Також Синєгубов зазначив, що відновлення критичної інфраструктури залежить від темпів розмінування, що, у свою чергу, вимагає активної міжнародної комунікації для отримання більшої кількості спеціальної техніки.

Мер Харкова Ігор Терехов на засіданні повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив у місті 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі».