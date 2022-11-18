У Харкові засідали чиновники та нардепи. Інформація Синєгубова (фото)
Усі питання відновлення інфраструктури Харківської області, що потребують змін законодавства, передані на опрацювання комітету Верховної Ради з питань енергетики та послуг ЖКГ і будуть винесені на розгляд парламенту.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов за підсумками виїзного засідання у Харкові за участю народних депутатів та директорів критично важливих підприємств області.
Він нагадав, що майже у всіх деокупованих громадах вже відновлено електропостачання, а газ повернули приблизно на 80% звільнених територій.
Також Синєгубов зазначив, що відновлення критичної інфраструктури залежить від темпів розмінування, що, у свою чергу, вимагає активної міжнародної комунікації для отримання більшої кількості спеціальної техніки.
Мер Харкова Ігор Терехов на засіданні повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив у місті 117 інфраструктурних об’єктів КП «Харківські теплові мережі».
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2022 в 20:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усі питання відновлення інфраструктури Харківської області, що потребують змін законодавства, передані на опрацювання комітету Верховної Ради з питань енергетики та послуг ЖКГ і будуть винесені на розгляд парламенту".