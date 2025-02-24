Із вогню рятували жінку: вночі в Індустріальному районі спалахнула квартира

Про те, що вночі ліквідували пожежу у харківській багатоповерхівці, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Займання сталося в Індустріальному районі Харкова о 01:01.

“Там у п’ятиповерховому будинку на третьому поверсі в квартирі горіли домашні речі та сміття на площі 10 м кв. З осередку пожежі вогнеборці врятували жінку 1948 року народження. Ліквідація пожежі о 02:30. Причина загоряння встановлюється“, – написали у ДСНС.

Також напередодні ввечері о 20:30 отримали повідомлення про пожежу в Берестинському районі.

“Надійшло повідомлення, що в селі Дар-Надежда Берестинського району внаслідок пожежі загинула жінка 1942 року народження. Пожежа самоліквідована. Підрозділи ДСНС не залучалися”, – зазначили рятувальники.