Із вогню рятували жінку: вночі в Індустріальному районі спалахнула квартира
Про те, що вночі ліквідували пожежу у харківській багатоповерхівці, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
Займання сталося в Індустріальному районі Харкова о 01:01.
“Там у п’ятиповерховому будинку на третьому поверсі в квартирі горіли домашні речі та сміття на площі 10 м кв. З осередку пожежі вогнеборці врятували жінку 1948 року народження. Ліквідація пожежі о 02:30. Причина загоряння встановлюється“, – написали у ДСНС.
Також напередодні ввечері о 20:30 отримали повідомлення про пожежу в Берестинському районі.
“Надійшло повідомлення, що в селі Дар-Надежда Берестинського району внаслідок пожежі загинула жінка 1942 року народження. Пожежа самоліквідована. Підрозділи ДСНС не залучалися”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 08:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що вночі ліквідували пожежу у харківській багатоповерхівці, розповіли в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".