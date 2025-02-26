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Продавщицу «ювелирки» в Харькове посадили: женщина «обчищала» магазин годами

Общество 12:13   26.02.2025
Виктория Яковенко
Продавщицу «ювелирки» в Харькове посадили: женщина «обчищала» магазин годами Фото иллюстративное

В Харькове приговорили 42-летнюю женщину, которая в течение двух лет присваивала украшения из ювелирного магазина.

Фигурантка работала продавцом-консультантом в одном из ювелирных магазинов в Шевченковском районе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Следствие доказало, что она решила организовать себе «надбавку» к зарплате.

«В период с февраля 2022 по август 2024 женщина присваивала ювелирные украшения, которые находились в выставочном зале и были предназначены для продажи», — выяснили правоохранители.

В целом она совершила 24 эпизода преступлений и успела обогатиться более чем на 2,2 млн гривен, добавили в прокуратуре.

В суде женщина полностью призналась в преступлении. Суд признал ее виновной в присвоении имущества, которое находилось в его ведении, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УКУ). Она проведет в тюрьме 5 лет. Также ее лишили права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 3 года.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове приговорили 42-летнюю женщину, которая в течение двух лет присваивала украшения из ювелирного магазина.".