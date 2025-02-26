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Турист из Харькова заблудился в Карпатах: как ему помогали (фото)

Общество 16:25   26.02.2025
Виктория Яковенко
Турист из Харькова заблудился в Карпатах: как ему помогали (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

Горные спасатели помогли харьковскому туристу.

Вечером 24 февраля спасатели села Выдричка отправились на помощь 28-летнему жителю города Харькова, заблудившемуся в районе водопада Ялинский, рассказали в ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

«Благодаря тому, что турист четко следовал инструкциям, мужчину удалось быстро найти. Молодому человеку оказали медицинскую помощь, напоили и накормили, после чего доставили в Рахов, где он остановился в одном из местных хостелов», — сообщили спасатели.

От дальнейшей медицинской помощи турист из Харькова отказался.

турист из Харькова потерялся
Фото: ГУ ГСЧС в Закарпатской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2025 в 16:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Горные спасатели помогли харьковскому туристу.".