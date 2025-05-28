Невеста для уклониста: в Харькове попалась сваха, предлагавшая брак по расчету

В Харькове разоблачили предприимчивую жительницу Чернигова. Следователи считают, что дама организовала фиктивный брак для уклониста, чтоб тот смог выехать за границу.

Невестой стала знакомая этой свахи — женщина с инвалидностью II группы.

«Именно через фиктивный брак с ней мужчины получали основания для снятия с военного учета и выезда за пределы Украины», — пояснила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

За такую завидную партию нужно было заплатить 6000 долларов: 3000 – после заключения брака, еще 3000 – после успешного пересечения границы. Женихов подыскивали через соцсети. И такой «влюбленный уклонист» нашелся в Харькове. Сваха прибыла на свадьбу вместе с невестой.

«27 мая вблизи отдела ГРАГС фигурантка лично организовала встречу с «клиентом», контролировала процедуру заключения фиктивного брака и получила первую часть оговоренной суммы», — описали события прокуроры.

Но дальнейший план не удался: сваху разоблачили. Ей сообщили о подозрении в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.