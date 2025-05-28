Невеста для уклониста: в Харькове попалась сваха, предлагавшая брак по расчету
В Харькове разоблачили предприимчивую жительницу Чернигова. Следователи считают, что дама организовала фиктивный брак для уклониста, чтоб тот смог выехать за границу.
Невестой стала знакомая этой свахи — женщина с инвалидностью II группы.
«Именно через фиктивный брак с ней мужчины получали основания для снятия с военного учета и выезда за пределы Украины», — пояснила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
За такую завидную партию нужно было заплатить 6000 долларов: 3000 – после заключения брака, еще 3000 – после успешного пересечения границы. Женихов подыскивали через соцсети. И такой «влюбленный уклонист» нашелся в Харькове. Сваха прибыла на свадьбу вместе с невестой.
Читайте также: Пора менять акценты – полковник ВСУ о ТЦК и уклонистах
«27 мая вблизи отдела ГРАГС фигурантка лично организовала встречу с «клиентом», контролировала процедуру заключения фиктивного брака и получила первую часть оговоренной суммы», — описали события прокуроры.
Но дальнейший план не удался: сваху разоблачили. Ей сообщили о подозрении в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: брак, инвалидность, новости Харькова, прокуратура, свадьба, уклонист;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Невеста для уклониста: в Харькове попалась сваха, предлагавшая брак по расчету»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 19:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили предприимчивую жительницу Чернигова. Следователи считают, что дама организовала фиктивный брак для уклониста, чтоб тот смог выехать за границу".