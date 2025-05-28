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Невеста для уклониста: в Харькове попалась сваха, предлагавшая брак по расчету

Общество 19:43   28.05.2025
Оксана Горун
Невеста для уклониста: в Харькове попалась сваха, предлагавшая брак по расчету

В Харькове разоблачили предприимчивую жительницу Чернигова. Следователи считают, что дама организовала фиктивный брак для уклониста, чтоб тот смог выехать за границу.

Невестой стала знакомая этой свахи — женщина с инвалидностью II группы.

«Именно через фиктивный брак с ней мужчины получали основания для снятия с военного учета и выезда за пределы Украины», — пояснила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

свидетельство о браке фиктивное

За такую завидную партию нужно было заплатить 6000 долларов: 3000 – после заключения брака, еще 3000 – после успешного пересечения границы. Женихов подыскивали через соцсети. И такой «влюбленный уклонист» нашелся в Харькове. Сваха прибыла на свадьбу вместе с невестой.

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«27 мая вблизи отдела ГРАГС фигурантка лично организовала встречу с «клиентом», контролировала процедуру заключения фиктивного брака и получила первую часть оговоренной суммы», — описали события прокуроры.

Деньги в багажнике машины

Но дальнейший план не удался: сваху разоблачили. Ей сообщили о подозрении в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 19:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили предприимчивую жительницу Чернигова. Следователи считают, что дама организовала фиктивный брак для уклониста, чтоб тот смог выехать за границу".