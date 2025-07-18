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Ворожі БпЛА атакували Богодухівську громаду – Синєгубов про наслідки

Події 13:44   18.07.2025
Вікторія Яковенко
Ворожі БпЛА атакували Богодухівську громаду – Синєгубов про наслідки Фото: Anton Petrus

За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила чотирма БпЛА типу «Герань-2» по території Богодухівської громади.

«Зафіксовано влучання в землю. Інформація про постраждалих наразі не надходила. У двох місцях загорілася трава на площі 500 і 1000 метрів квадратних. Одну пожежу вже ліквідували», – зазначив Синєгубов.

Про загрозу ударних БпЛА на Харківщині у Повітряних силах ЗСУ попереджали близько 11:00.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, армія РФ вдарила чотирма БпЛА типу «Герань-2» по території Богодухівської громади.".