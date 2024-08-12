Россияне ударили ракетой Северной Кореи по Богодухову в Харьковской области

Россияне нанесли ракетные удары по селу Москаленки на Богодуховщине и городу Богодухов, одна из ракет — производства Северной Кореи, сообщила Харьковская областная прокуратура.

12 августа около 18:30 с РФ нанесли ракетные удары по Богодуховскому району. В селе Москаленки Богодуховской ТГ повреждено частное домовладение. В результате обстрела горела хозяйственная постройка.

В городе Богодухов повреждены по меньшей мере четыре жилых дома. Без пострадавших.

По изъятым обломкам правоохранители предварительно установили тип одной из ракет – это KN-23 (или КN-24), еще общеизвестная как Hwasong-11.

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