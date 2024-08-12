Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині

Росіяни завдали ракетних ударів по селу Москаленки на Богодухівщині та місту Богодухів, одна з ракет – виробництва Північної Кореї, повідомила Харківська обласна прокуратура.

12 серпня близько 18:30 зс рф завдали ракетні удари по Богодухівському району. У селі Москаленки Богодухівської ТГ пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

У місті Богодухів пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки.

Без постраждалих.

За вилученими уламками правоохоронці попередньо встановили тип однієї з ракет – це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11.