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Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині

Події 22:09   12.08.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині

Росіяни завдали ракетних ударів по селу Москаленки на Богодухівщині та місту Богодухів, одна з ракет – виробництва Північної Кореї, повідомила Харківська обласна прокуратура.

12 серпня близько 18:30 зс рф завдали ракетні удари по Богодухівському району. У селі Москаленки Богодухівської ТГ пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

У місті Богодухів пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки.

Без постраждалих.

За вилученими уламками правоохоронці попередньо встановили тип однієї з ракет – це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 22:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетних ударів по селу Москаленки на Богодухівщині та місту Богодухів, одна з ракет – виробництва Північної Кореї, повідомила Харківська обласна прокуратура.".