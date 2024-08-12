Росіяни вдарили ракетою Північної Кореї по Богодухову на Харківщині
Росіяни завдали ракетних ударів по селу Москаленки на Богодухівщині та місту Богодухів, одна з ракет – виробництва Північної Кореї, повідомила Харківська обласна прокуратура.
12 серпня близько 18:30 зс рф завдали ракетні удари по Богодухівському району. У селі Москаленки Богодухівської ТГ пошкоджено приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.
У місті Богодухів пошкоджено щонайменше чотири житлових будинки.
Без постраждалих.
За вилученими уламками правоохоронці попередньо встановили тип однієї з ракет – це KN-23 (або КN-24), ще загальновідома як Hwasong-11.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Богодухов, богодуховский район, ракета, северная корея, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 22:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ракетних ударів по селу Москаленки на Богодухівщині та місту Богодухів, одна з ракет – виробництва Північної Кореї, повідомила Харківська обласна прокуратура.".