РФ і Північна Корея домовилися про взаємну підтримку у війні з Україною

Диктатор РФ Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали нову партнерську угоду, яка включає клятву взаємної допомоги у разі нападу на будь-яку з країн, повідомляє AP.

Угода, яка, за словами лідерів, охоплює такі сфери, як безпека, торгівля, інвестиції, а також культурні та гуманітарні зв’язки, може ознаменувати найміцніший зв’язок між Москвою та Пхеньяном із часів розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Обидва лідери назвали його серйозним покращенням своїх зв’язків.

Вони зустрілися під час візиту Путіна до Північної Кореї вперше за 24 роки. Саміт відбувся, коли США та їхні союзники висловлюють стурбованість щодо угоди про озброєння, згідно з якою країна надає Москві вкрай необхідні боєприпаси для війни в Україні в обмін на економічну допомогу та передачу технологій ядерної зброї.

Кім сказав, що ця угода є «найсильнішим договором за всю історію» між двома країнами, що ставить відносини на рівень альянсу, і пообіцяв повну підтримку Росії у війні в Україні. Путін заявив, що це «проривний документ», який відбиває загальне бажання перевести відносини на вищий рівень.